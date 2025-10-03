El Ayuntamiento de Sevilla sacará a la venta nueve locales sin uso en la zona del Prado y Macarena

El gobierno local de José Luis Sanz ha aprobado este viernes la venta de nueve locales de su propiedad que llevan años desocupados y sin uso en la zona del Prado junto a la estación de autobuses (calles Abogada Aurora León y José María Osborne) y en la Macarena (la Plaza Virgen del Pilar). Es la segunda vez desde 2021 que el Ayuntamiento intenta sacar a la venta estos locales. El primer intento se hizo en el mandato socialista anterior.

Según ha explicado el portavoz del gobierno Juan Bueno, estos bienes patrimoniales llevan largo tiempo desocupados y no cumplen ninguna función específica para el Ayuntamiento ni son susceptibles de explotación o aprovechamiento rentable.

La enajenación permitirá ponerlos a disposición de la ciudadanía para su uso y explotación, al tiempo que se reducen los costes derivados de su mantenimiento. La medida busca optimizar el patrimonio municipal, garantizando una gestión más eficiente de los recursos públicos y contribuyendo al equilibrio presupuestario.

En el mandato de Juan Espadas (PSOE) se aprobó enajenar los locales del Prado a finales de noviembre de 2021. En la calle Abogada Aurora León, el primero se ubicada en el número 2 local 7 con una superficie construida de 63,35 metros cuadrados y albergó el bar Casa Florencio. Entonces se valoró en 126.000 euros. El segundo se ubica en el local 9 del mismo número 2 y estuvo ocupado por una charcutería. El importe previsto era entonces de 176.705 euros.

Los otros tres locales están situados en la calle José María Osborne. El inmueble situado en el número 3 se valoró en 67.823 euros; el número 5 tenía un valor de 232.667 euros y el número 7 estaba tasado en 67.952 euros.