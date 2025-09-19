Ayuso lanza una pulla sobre el AVE en Sevilla: “Hemos llegado puntuales, hay que decirlo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las protagonistas de la XIX edición de los Premios Escaparate, celebrada este jueves en los Jardines de Cristina, junto al Palacio de San Telmo en Sevilla. La dirigente recibió el Gran Premio de Honor Escaparate 2025 y fue nombrada Madrina de Honor de la velada.

Durante su discurso de agradecimiento, Ayuso recurrió a la ironía para referirse al trayecto que la llevó a la capital andaluza: “Es un verdadero honor ser madrina de esta gala, de esta 19ª edición de los Premios Escaparate. Son unos premios emblemáticos que reúnen a personas de toda España. Me he encontrado a la mitad de ellos en el AVE. Hemos llegado puntuales, hay que decirlo, ha llegado a tiempo”.

La frase llega en un contexto en el que la líder madrileña mantiene una marcada confrontación con Óscar Puente, ministro de Transportes, a raíz de los problemas en la red ferroviaria española en los últimos meses. En numerosas ocasiones, Ayuso ha calificado los retrasos e incidencias en los trenes como un “bochorno internacional”.

Hace apenas unas semanas, la presidenta compartió en su cuenta de X un antiguo anuncio del AVE que recordaba la política de devolución del billete por retrasos superiores a cinco minutos, comentario que acompañó con la frase “El mundo de ayer”. Puente respondió con dureza: “Isabel es muchas cosas y ninguna buena. Pero si en algo destaca, además de en su malicia e ignorancia, es en su nivel de cuñadez”.

Mensaje a Juanma Moreno y a Andalucía

En un tono más institucional, Ayuso dedicó parte de su intervención a elogiar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el momento que vive la comunidad autónoma: “Quiero enviar un mensaje al presidente Juanma Moreno porque está haciendo de Andalucía un escaparate en el mundo. Una tierra de la que ahora se habla como nunca, desde Madrid y desde todas partes. Estamos profundamente orgullosos de todo lo que el pueblo andaluz está haciendo. Ser escaparate es mucho, es tener la oportunidad y responsabilidad de abrir caminos”.

También subrayó los lazos históricos entre ambas comunidades: “Los vínculos entre Andalucía y Madrid, o entre Sevilla y Madrid, son eternos. Por eso cuando un sevillano está en Madrid, sabe que está en su casa. Y del mismo modo, cuando un madrileño viene a Sevilla, hace la maleta con una gran sonrisa”.

Una gala de grandes nombres

La XIX edición de los Premios Escaparate, conducida por Michi Primo de Rivera y organizada por la revista fundada por Mario Niebla del Toro, celebró también el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. La cita reunió a destacadas personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte y la empresa.

Entre los galardonados estuvieron S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Calabria (Premio de Honor de la Cultura); el bailarín Joaquín Cortés (Premio de Honor de las Bellas Artes); la actriz Marisa Berenson (Premio Internacional de Cine y Moda); y el cantaor José Mercé, distinguido con el Gitano de Oro. También recibieron premios Julián López “El Juli”, Jesús Navas, Arantxa Sánchez Vicario, Antonio Carmona, Tomás Páramo e Inmaculada Casal, entre otros.

El evento, que contó con actuaciones de Antonio Canales, Pastora Galván y Zamara Carrasco, volvió a consolidarse como una cita imprescindible del calendario social y cultural en Sevilla.