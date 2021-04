La bajada de la ratio: "Una medida conveniente, pero insuficiente"

“La bajada de la ratio es una excelente medida para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, pero debe ir acompañada de otras soluciones para conseguir este fin”. Así lo asevera Soledad Romero Rodríguez, profesora titular del departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Romero explica que, al reducirse el número de alumnos por aula, se consigue una enseñanza más personalizada, “más centrada en las necesidades e intereses de cada estudiante, lo que contribuye a integrar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos”.

Esta especialista en Orientación Educativa y Profesional recuerda que un menor número de alumnos es una medida que facilita la enseñanza por competencias, un modelo de aprendizaje que ya incluyó la Logse y al que ahora ha dado el respaldo definitivo la Lomloe (la polémica Ley Celaá) frente a la enseñanza memorística. “Disminuir la ratio siempre viene bien a la hora de desarrollar trabajos grupales y de realizar un buen seguimiento”, apunta Romero.

No obstante, esta experta puntualiza que la bajada de la ratio no debe tomarse como una norma genérica, sino que debe ser tenida en cuenta según el contexto social de cada centro y del proyecto que desarrolla. “Si hay menos alumnos por aula pero luego se continúa con una metodología genérica, no sirve de nada”, advierte Romero, que hace hincapié en que la bajada de la ratio debe ser limitada, “pues el aula supone un factor de socialización principal para los niños, especialmente en edades tempranas”.

Durante esos días algunas AMPA han insistido en la necesidad de que la relación de alumnos por aula se sitúe en “la media europea, de 15 estudiantes por clase". Sin embargo, el Ejecutivo regional defiende que un informe del Ministerio de Educación desmiente tal extremo y demuestra que las ratios en España y en Andalucía están por debajo de la media de la UE.

En este sentido, recuerda que en la comunidad autónoma la ratio media se encuentra entre tres y cinco puntos por debajo del máximo fijado por el ministerio. Destaca que en los años del Gobierno de PP y Cs en Andalucía se ha reducido también el número de alumnos por profesor, al pasar en Infantil y Primaria de 14,43 por maestro en 2018 a 12,89 este curso, mientras que en ESO y Bachillerato la reducción en dicho periodo ha sido de 10,24 a 8,86.