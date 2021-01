Coronavirus Sevilla: La curva de contagios sigue avanzando sin control con otro millar de positivos

No hay tregua. El impacto de la tercera ola es ya una realidad en la provincia de Sevilla con cifras de contagios diarios similares a las que se registraban a mediados de octubre, cuando estalló la segunda ola. Aunque con un considerable descenso de casos en las últimas 24 horas -ayer se confirmaron 1.354 positivos- los casi mil nuevos casos notificados por la Consejería de Salid y Familias este jueves no son más que el reflejo del evidente empeoramiento de la pandemia en los últimos días. Los fallecimientos no cesan, con dos víctimas más con respecto a ayer, y las hospitalizaciones nuevas siguen disparándose hasta las 21 nuevas en solo un día.

Unos datos que aceleran el aumento de infectados en la provincia, donde han sido ya infectadas desde febrero 65.584 personas. Si se comparan los 976 casos notificados este jueves con la evolución de semanas anteriores, marcadas por la Navidad, se aprecia como los positivos se han triplicado en sólo siete días puesto que el pasado jueves se sumaron 331.

Con estos datos, no es exagerado decir que la provincia se encuentra ahora mismo en una situación similar a cuando se empezaron a tomar las primeras medidas de la Junta el pasado mes de octubre. De hecho, se da la circunstancia de que fueron cifras similares a las actuales las que propiciaron, primero el cierre perimetral de la capital, y posteriormente de todos los municipios, alcanzándose el pico más alto de contagios el último día de dicho mes, con 1.573 casos, apenas 48 después de cerrar Sevilla.

Y si aumentan los contagios, la consecuencia más directa es el incremento en el número de muertes y hospitalizaciones. Desde que estalló la crisis han perecido ya a consecuencia de una infección de coronavirus 1.205 sevillanos, dos de ellos en las últimas horas. Los hospitales también empiezan a recibir el impacto de la tercera ola y, sólo en lo que va de semana, han visto engrosada su ocupación con más de 80 enfermos de Covid. En estos momentos son 247 los pacientes que reciben atención hospitalaria, de los que 38 están en la UCI.

Los curados dan un pequeño nuevo salto con 83 más en las últimas 24 horas (55.435 en total), mientras el número de casos activos crece con 9.732 personas, casi todas pasando el virus en casa o con síntomas leves.