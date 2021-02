Coronavirus Sevilla: Los contagios se estabilizan en una jornada trágica con 18 muertos

Jornada trágica en la lucha contra el Covid en Sevilla. Las últimas horas dejan 18 muertes más en la provincia, que ve superados los 1.400 fallecimientos por esta enfermedad desde el pasado mes de marzo. Una dura noticia que contrasta con un acontecimiento en positivo que no se daba en el territorio sevillano desde finales de diciembre. Salud ha notificado este martes 504 contagios y 618 altas, con lo que por primera vez en esta tercera ola en la que la cifra de curados diarios es superior a la de nuevos casos. No sucedía algo así desde el 28 de diciembre del pasado año.

Unos datos positivos, pero ante los que hay que mantener la cautela dado que se trata de una cifra que hay que analizar con detenimiento y no quedarse sólo en esta bajada. Lo cierto es que los martes suelen ser días con baja notificación de positivos de manera generalizada en la provincia desde que comenzó la pandemia. Por eso no es raro que desciendan los positivos con respecto al fin de semana. No obstante, se nota una mejoría con respecto a los martes de semanas anteriores. Hay 202 casos menos que el martes 2 de febrero (hubo 706) o 254 casos menos que el martes 26 de enero (hubo 758), por lo que puede ser un indicativo de estabilización de la curva.

También siguen siendo alentadores los datos de hospitalización. La cifra de pacientes ingresados sigue bajando y a fecha de este martes son 680 los enfermos con manifestaciones graves del virus y que, por lo tanto, requieren de atención hospitalaria. También en la UCI se empieza a notar ya ese descenso de los pacientes y actualmente son 117 los enfermos que luchan por su vida en la unidad de críticos de los hospitales sevillanos.

En cuanto a los recuperados, los 618 sevillanos que han recibido el alta en las últimas horas elevan el total de curados hasta las 61.681 personas.

Situación de los centros educativos

En la provincia de Sevilla, hay actualmente cuatro centros cerrados por completo de un total de 1.624, lo que supone un 0,24%. En cuanto al cierre parcial, hay 94 aulas clausuradas de un total de 18.439 (0,5%) y en la última semana se han producido 43 reaperturas.

Según los datos publicados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el 95,43% de los centros educativos andaluces están libres de coronavirus.