Los bares de Sevilla sin cocina ni música exigen cerrar también a las 2:00

Las restricciones horarias en la hostelería sevillana siguen dando que hablar. En esta ocasión son los bares de copas que no tienen cocina ni ponen música los que han alzado la voz contra la normativa actual, que les obliga a cerrar a las doce de la noche. El colectivo ha pedido a la Junta de Andalucía que la actividad se mantenga hasta las 2:00, como los otros locales de ocio nocturno.

Esta petición se ha cursado a través del movimiento Sevilla son sus bares, que se ha erigido este año como nueva patronal del sector hostelero frente a la asociación que siempre ha representado a dicho colectivo profesional.

Sus representantes aseguran que este tipo de negocio, en el que no hay cocina ni música, suponen un alto porcentaje dentro de los establecimientos hosteleros que se está viendo "muy perjudicado", pues la normativa actual (que entró en vigor el pasado mayo en la primera fase de la desescalada), obliga a dichos bares a cerrar a las doce de la noche, como los restaurantes, cuando ofrecen un servicio muy distinto.

"Pedimos que nos saquen de ese grupo y nos igualen con el ocio nocturno, como terrazas de verano y discotecas", explica Celso Torres, presidente de la citada asociación, quien añade que con la llegada del calor el horario de cierre está siendo más "contraproducente" que con las restricciones anteriores. "Con las altas temperaturas los clientes no salen por la tarde. Cuando lo hacen es para ir a cenar y si a las once y media se deja de servir, muchos deciden no tomar una copa o consumirla donde coman", detalla este profesional de la hostelería.

El 80% de los bares de copas

Según Torres, este tipo de establecimiento supone el 80% de los bares de copas, motivo por el cual aboga por ampliar el horario de actividad hasta las 2:00 y "distribuir mejor a los clientes", para que no se concentren en determinados tipos de negocio, una medida que también contribuye a combatir los contagios de Covid.

Por tal motivo, se ha enviado una carta a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía en la que exigen que los bares de copas sin cocina ni música puedan estar abiertos también hasta las dos de la madrugada. Además, arremeten contra la patronal hostelera de Sevilla por "dejar de lado a este colectivo", algo que, según Torres, obedece a que la mayor parte de la junta directiva de dicha asociación está formada por empresarios del ocio nocturno. "Son dueños de terrazas y discotecas, principalmente", asegura.

La asociación Sevilla son sus bares está formada, principalmente, por negocios hosteleros de los barrios de la ciudad que han mostrado una línea mucho más crítica con las medidas aplicadas por el Estado y la Junta durante la pandemia del Covid-19 y con la postura adoptada por la única patronal existente hasta ahora, a la que han acusado de no defender los intereses de todo el colectivo y de no mostrar una postura más reivindicativa ante las administraciones públicas.