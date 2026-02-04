Siete carreteras y la SE-20 cortadas en Sevilla por la borrasca 'Leonardo'

Las previsiones meteorológicas se han cumplido durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles en Sevilla y, cómo se esperaba, la borrasca Leonardo ha golpeado con fuerza la provincia, dejando un balance inmediato de siete carreteras cortadas en distintos puntos y obligando a activar un amplio dispositivo de emergencias.

Las intensas lluvias y el viento, tal y como estaba previsto, han provocado incidencias desde la madrugada, con 21 avisos atendidos por la Guardia Civil, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien recuerda que, de forma preventiva, se ha reforzado la capacidad de reacción de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) permanece preposicionada en la provincia a la espera de posibles requerimientos por parte de la dirección de emergencias.

En cuanto a los transportes, el aeropuerto de Sevilla opera con normalidad. En el caso del ferrocarril, antes del inicio del servicio se han realizado inspecciones tanto en los trenes como en las infraestructuras. Aunque la circulación ferroviaria se mantiene sin incidencias relevantes, algunas de las primeras líneas han tenido que cubrir sus trayectos iniciales por carretera, lo que está provocando retrasos que se espera recuperar a lo largo de la mañana.

La situación es más compleja en la red viaria, con siete carreteras cortadas en la provincia. La vía más afectada es la N-630, en el término municipal de Guillena. También permanecen cerradas la A-361 en Morón de la Frontera, la SE-3102 en la capital, la SE-4104 en Alcolea del Río, la SE-5203 en Arahal, la SE-5206 en El Coronil y la SE-6300 en Lebrija. En la capital, el Ayuntamiento ha informado, igualmente, del corte total de tráfico en ambos sentidos de SE-20, manteniendo permeables los cruces con vías transversales, ante la crecida del caudal en el Arroyo Miraflores. "Como medida preventiva de anticipación al riesgo, se mantiene el corte activado a las 23:00 horas", ha indicado en su canal de X el servicio de Emergencias Sevilla.

Respecto al suministro eléctrico, la empresa distribuidora ha comunicado que alrededor de 1.900 usuarios continúan sin luz, principalmente en el municipio de Coripe y en zonas rurales del entorno de Morón de la Frontera.

Especial preocupación generan los cauces fluviales. En nivel rojo se encuentran actualmente el río Guadaíra a su paso por Arahal y el arroyo de Santiago en Utrera. Además, los puntos críticos del Guadalquivir se localizan en Cantillana y Lora del Río, mientras que otros ríos como el Guadiamar, el Genil en Écija y nuevamente el Guadaíra presentan caudales muy elevados. Todos los embalses de la provincia continúan desembalsando agua y el pantano Torre del Águila, en las inmediaciones de El Palmar de Troya, se encuentra al borde de su capacidad.

En la ciudad, el Ayuntamiento de Sevilla también ha hecho balance a primera hora tras una noche de precipitaciones "de carácter moderado" que han dejado acumulados que oscilan entre los 5 y los 25 litros por metro cuadrado, en función de la zona. Los valores más elevados de las últimas 24 horas se han localizado en Aracena y Tamarguillo, donde se han superado ligeramente los 26 litros por metro cuadrado, según los datos disponibles.

En cuanto a la respuesta de las infraestructuras hidráulicas, el gobierno municipal indica que los tanques de tormentas (DRAPs) "no han recibido aportes de agua de manera significativa" y permanecen "completamente vacíos". Los embalses de la provincia almacenan actualmente 627,3 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 97,9% de su capacidad total. En los sistemas de emergencias sólo se han contabilizado seis avisos por lluvia, todos ellos en Sevilla capital y ya resueltos, sin que se hayan registrado incidencias destacables.

Este balance se produce en el contexto del aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y vientos, activo desde la pasada medianoche y que, salvo cambios, se mantendrá también durante la jornada del jueves. La Junta de Andalucía ha decretado el nivel 2 del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla mantiene el nivel 1 de su propio plan.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir exclusivamente la información oficial, ya que las lluvias llegan tras muchos días consecutivos de precipitaciones, con ríos muy crecidos y un terreno sin capacidad de absorción.

Como medida preventiva para reducir la movilidad, se han suspendido las clases en colegios e institutos durante este miércoles. Las universidades sevillanas también se han sumado a la decisión y no impartirán docencia a lo largo de la jornada. Sevilla se prepara así para dos días de especial riesgo, en un escenario marcado por lluvias continuadas y una situación hidrológica muy comprometida.