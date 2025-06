Un burgalés enamorado de Sevilla

Una pasión que empezó a contar sus días cuando el burgalés René Jesús Payo pisó Sevilla durante sus años de estudiante de historia del arte. La juventud del ahora catedrático de la Universidad de Burgos se mezcló con la luz que reviste las calles, la quietud del Guadalquivir bañando la Torre del Oro y una historia que, según recuerda él mismo, "te llega hasta la médula". Más allá de la nostalgia, esta espina hispalense que se clavó en el corazón del historiador le ha acompañado durante su dilatada trayectoria profesional. Es latente en algunas de las exposiciones que ha comisariado y en varias de las más brillantes publicaciones que ha redactado. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras reconoce esta labor nombrándolo académico correspondiente en un acto que se celebrará mañana, jueves 26 de junio, en el número 14 de la calle Abades.

Su disertación llevará por título Burgos y Sevilla. Recorridos compartidos y, como no podía ser de otro modo, versará sobre "todos estos aspectos de carácter histórico, económico, artístico, devocional y literario" que unen a las dos urbes. Un viaje por una carrera que, entre otros hitos, ha puesto en valor la relación entre la escultura andaluza y la castellana a través de dos figuras clave: Martínez Montañés y Gregorio Fernández. Este mismo año, Payo comisarió una muestra en la Catedral de Valladolid -compuesta por 70 imágenes- que recreó el diálogo entre estos "dos colosos" de la "imaginería policromada" que eran capaces de hacer "real lo sagrado".

Además, apunta que su propia pertenencia a la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes -de la que es director- le ha unido muchísimo a la capital y a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Sin ir más lejos, ambas instituciones protagonizaron -junto con la Fundación Unicaja y sus inigualables fondos- la exposición Los Machado. Retrato de familia.

"Resulta emocionante encontrarse en los fondos de la Academia de Burgos con el manuscrito de Retrato de Antonio Machado, famoso poema que dice: "Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, / y un huerto claro donde madura el limonero", explica a este periódico Payo. Una pieza que ha formado parte de la colección que se inauguró en la Real Fábrica de Artillería el pasado octubre. En enero viajó a Burgos y culminó en la sede de la Real Academia Española en Madrid.

A estas pinceladas de su carrera se suman "algunas publicaciones que he desarrollado a lo largo de mi vida académica" sobre temas tan variados como la vinculación de algunos burgaleses de renombre con Sevilla como Sancho Ortiz de Matienzo, el primer tesorero de la Casa de Contratación de las Indias y canónigo de la catedral de Sevilla desde 1490. También destacan las investigaciones de Payo sobre "la presencia de grandes mercaderes burgaleses que desde Burgos se trasladaron a Sevilla y consiguieron crear un eje muy potente desde un punto de vista comercial uniendo América, Sevilla y Burgos con los Países Bajos", destaca el académico. En su carrera, el sentido histórico se da la mano con el litúrgico con estudios que profundizan en "el origen de la devoción del Cristo de Burgos en Sevilla".

Una dilatada carrera que mañana recibirá un nuevo honor: formar parte de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. "Me siento en una nube", explica el catedrático y hace hincapié en que su "amor por Sevilla es inmenso y poder hablar de algo que me encanta, como son las relaciones entre Burgos y Sevilla, es un enorme honor". Afirma con humildad que se trata de "un honor inmerecido", pero "intentaremos estar a la altura de las circunstancias y de todas las encomiendas que me puedan hacer desde la Academia para seguir estrechando los lazos culturales entre Burgos y Sevilla".