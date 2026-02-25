En busca de planetas similares a la Tierra: Sevilla reúne a la élite europea del espacio para abordar la misión Plato

Sevilla ha acogido una jornada -organizada por la compañía Alter Technology y la Agencia Espacial Española- dedicada a la misión Plato, el ambicioso proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) que tiene el objetivo de encontrar planetas con condiciones de habitabilidad parecidos a los de la Tierra fuera del sistema solar. El gran reto es dar respuesta a tres preguntas clave: ¿Cuáles son las condiciones para la formación de planetas y el origen de la vida? ¿Hay otros sistemas solares como el nuestro en el universo? ¿Existen otros planetas habitables?

El encuentro, que tuvo lugar ayer por la mañana en Sevilla TechPark, ha servido para poner en valor el trabajo colectivo que sostiene el programa y las sinergias entre los distintos actores europeos implicados en su desarrollo. Concebido como punto de reunión de algunos de los principales colaboradores del proyecto, el evento se ha celebrado en una fase clave: con el lanzamiento previsto para 2027.

¿Qué es un exoplaneta? Los planetas habitables se caracterizan en función de su semejanza con las condiciones de la Tierra, el único caso de vida en el universo que se conoce. Debe ser rocoso para tener una base sólida donde repose el agua líquida.

para tener una base sólida donde repose el agua líquida. Debe tener una atmósfera bastante densa , es decir, una gravedad lo suficientemente fuerte para que no se escapen los elementos volátiles.

bastante , es decir, una gravedad lo suficientemente fuerte para que no se escapen los elementos volátiles. Debe contar con una temperatura y presión superficial compatible con el agua líquida.

Entre los participantes ha intervenido el ingeniero de la ESA Sean Madden, quien ha explicado en qué punto se encuentra la misión y, sobre todo, cómo funciona el sistema que permitirá detectar nuevos mundos.

El punto clave será el satélite con 24 cámaras de alta precisión que permitirán observar de manera simultánea amplias zonas del cielo. Estos dispositivos registrarán con gran exactitud la intensidad de la luz procedente de miles de estrellas. Si detectan que la luminosidad de alguna de ellas baja de forma periódica, esa variación puede indicar que un planeta está cruzando por delante de la estrella. Como si alguien pasara por delante de una farola en plena noche. Precisamente, uno de los desafíos más complejos "ha sido la alineación de las cámaras", porque "todas deben apuntar con precisión coordinada".

Calendario y lanzamiento en 2027

A lo largo de 2026 se realizarán ensayos térmicos al vacío, pruebas de compatibilidad electromagnética y la integración final de la carga útil. Las operaciones científicas se coordinarán desde el European Space Astronomy Centre (ESAC), en Madrid. "El periodo de lanzamiento es 2027", ha asegurado Madden y ha apuntado "que todos los sistemas deben verificarse y cerrarse antes de las pruebas finales".

La misión Plato aspira a identificar planetas rocosos en zonas habitables alrededor de estrellas similares al Sol convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos de la ESA en la búsqueda de mundos potencialmente habitables. "Refleja algo increíble", a juicio de Madden, "en términos de cooperación entre países y esfuerzo técnico". La tecnología que se está testando con precisión milimétrica permitirá, dentro de unos años, saber si la Tierra es una excepción.