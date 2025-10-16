Cae una red con doce detenidos por robar a mayores en Sevilla y Granada con el método del “abrazo cariñoso”

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal formada por un clan familiar afincado en Madrid que robaba de forma itinerante a personas mayores en distintas provincias, entre ellas Sevilla y Granada, utilizando el conocido método del “abrazo cariñoso”. La operación se ha saldado con doce detenidos, para los que se ha decretado prisión provisional.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, a los arrestados se les atribuye la comisión de 41 hurtos y cuatro robos con violencia, con los que se apoderaban de joyas y relojes de lujo que posteriormente enviaban a Rumanía.

Durante la operación, los agentes realizaron 25 registros, dos de ellos en España y 23 en Rumanía, en los que se intervinieron 26 relojes de alta gama, numerosas joyas de oro, 22.900 euros en efectivo, 1.850 libras, 7.150 leis rumanos, además de doce inmuebles y siete vehículos valorados en 190.000 euros.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid y coordinada con la Fiscalía, se ha desarrollado en colaboración con la Agregaduría de Interior de Rumanía y Europol, culminando una labor conjunta que se prolongaba desde comienzos de 2024.

Los investigadores detectaron entonces a un clan familiar radicado en Madrid que se dedicaba de forma itinerante al hurto de joyas y relojes de alta gama mediante el “abrazo cariñoso” o “hurto amoroso”. Con el paso de los meses, el grupo amplió su radio de acción a Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada y Murcia.

Una banda rumana especialista en zonas rurales

Los miembros de la red solían alquilar viviendas en zonas rurales alejadas, desde donde coordinaban los desplazamientos de los equipos encargados de captar a las víctimas. Actuaban normalmente en parejas, compuestas por un hombre y una mujer: ella abordaba a las víctimas, las engatusaba con gestos afectuosos y aprovechaba el contacto físico para sustraerles las joyas o relojes, mientras él esperaba en un vehículo para facilitar la huida.

La Policía constató que el grupo había cometido 45 delitos y que los objetos robados eran enviados a Rumanía, donde otros miembros de la organización los recibían. Los envíos se realizaban a través de empresas de paquetería, y el botín era entregado a los patriarcas de los clanes, que llevaban un alto nivel de vida con numerosas propiedades y vehículos de lujo.

Durante la investigación se constituyó un equipo conjunto entre las autoridades fiscales y judiciales de España y Rumanía, que también emitió órdenes europeas de investigación a Italia. Finalmente, el pasado 4 de septiembre, se ejecutó un operativo policial simultáneo en ambos países, que permitió la detención de los doce integrantes del grupo.

El juzgado instructor ha ordenado el ingreso en prisión provisional de todos ellos como presuntos responsables de 45 delitos contra el patrimonio y de pertenencia a organización criminal.