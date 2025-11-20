Cae en Sevilla una banda de napolitanos que estafaban con teléfonos y relojes inteligentes

La Policía Nacional, en el marco de la Operación Góndola, desarrollada por agentes pertenecientes a la Brigada de Policía Judicial de Córdoba y de Sevilla, ha logrado desarticular un grupo criminal organizado, procedente de Nápoles, especializado en venta de teléfonos de alta gama y relojes inteligentes falsificados, además de cometer robos con violencia sobre sus víctimas. El operativo concluyó con la detención de tres personas como presuntos autores de los hechos.

Según informó este jueves la Policía en una nota de prensa, la investigación se inició en Córdoba, a raíz de una denuncia por la venta fraudulenta de un teléfono de alta gama y un reloj inteligente, ambos falsificados, por 500 euros. En un primer momento los agentes identificaron a uno de los presuntos autores, de origen napolitano. Durante el desarrollo de la investigación, se constató la participación de otros dos individuos, pertenecientes al mismo grupo criminal, que operaban en diversos puntos del territorio nacional.

El modus operandi siempre era el mismo. Contactaban con posibles víctimas ubicadas en áreas de servicio y polígonos industriales, haciéndose pasar por repartidores de paquetería de conocidas empresas de logística. Con la excusa de no haber podido entregar el pedido a un cliente, los autores, ofrecían un pack compuesto por un teléfono de alta gama y un reloj inteligente, por un precio muy inferior al de mercado.

Si las víctimas descubrían que se trataba de réplicas y no de productos originales, los autores no dudaban en recurrir a la intimidación con armas de fuego para consumar el robo. Tras permanecer un tiempo prudencial en España, los detenidos regresaban a Italia, logrando acumular más de 32 hechos bajo investigación y diversas reclamaciones judiciales, hasta ahora sin haber sido localizados.

La operación policial culminó en Sevilla, coincidiendo con el momento en el que los tres investigados se disponían a regresar a Italia. Los agentes, tras localizar su vehículo en un concesionario de alquiler de vehículos, procedieron a su detención por la participación en los delitos de robo con violencia e intimidación, estafa, reclamación judicial y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición judicial, uno de los arrestados ingresó en prisión por orden judicial, mientras que los otros dos quedaron en libertad con cargos.

En el operativo policial se ha recuperado una cantidad que asciende a casi 8.000 euros y material tecnológico falsificado, en concreto un teléfono y un reloj. Además se han esclarecido delitos en las provincias de Córdoba y Granada.