La Policía recupera un reloj y dos anillos robados a un futbolista turco en Sevilla

Agentes de la Policía Nacional recuperaron este miércoles un reloj y dos anillos robados a un jugador de la selección turca de fútbol en Sevilla. El reloj, de la marca Patek Philippe, está valorado en 90.000 euros y los anillos en 60.000. Uno de los jugadores del equipo turco olvidó estos objetos en los vestuarios del estadio de la Cartuja, tras el partido que enfrentó a su selección contra España el pasado martes, clasificatorio para el Mundial de 2026.

Según informaron fuentes policiales, el futbolista se percató del olvido en el aeropuerto de San Pablo, cuando iba a salir ya de España para regresar a su país. La delegación turca contactó con el departamento de Seguridad de la Federación Española de Fútbol para que comprobasen que las joyas se encontraban en el vestuario visitante. Pero el reloj y los anillos no estaban en el vestuario. Así, un representante del jugador presentó una denuncia por robo ante la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación. En apenas unas horas, los agentes han conseguido recuperar los objetos sustraídos, gracias a la colaboración de la seguridad privada del estadio y a la inmediatez en la intervención de la Policía. En los próximos días, los efectos serán entregados y devueltos a su legítimo propietario a través de su representante legal.

En estos momentos, la investigación se mantiene activa con el objetivo de confirmar la autoría de los hechos y determinar con precisión cómo se produjo la sustracción, así como depurar las responsabilidades correspondientes, precisaron fuentes policiales.