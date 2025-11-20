La Policía recupera un reloj y dos anillos robados a un futbolista turco en Sevilla
El jugador olvidó los objetos en el vestuario del estadio de la Cartuja tras el partido contra España
Cinco detenidos en Sevilla por un homicidio en Chiclana
Agentes de la Policía Nacional recuperaron este miércoles un reloj y dos anillos robados a un jugador de la selección turca de fútbol en Sevilla. El reloj, de la marca Patek Philippe, está valorado en 90.000 euros y los anillos en 60.000. Uno de los jugadores del equipo turco olvidó estos objetos en los vestuarios del estadio de la Cartuja, tras el partido que enfrentó a su selección contra España el pasado martes, clasificatorio para el Mundial de 2026.
Según informaron fuentes policiales, el futbolista se percató del olvido en el aeropuerto de San Pablo, cuando iba a salir ya de España para regresar a su país. La delegación turca contactó con el departamento de Seguridad de la Federación Española de Fútbol para que comprobasen que las joyas se encontraban en el vestuario visitante. Pero el reloj y los anillos no estaban en el vestuario. Así, un representante del jugador presentó una denuncia por robo ante la Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación. En apenas unas horas, los agentes han conseguido recuperar los objetos sustraídos, gracias a la colaboración de la seguridad privada del estadio y a la inmediatez en la intervención de la Policía. En los próximos días, los efectos serán entregados y devueltos a su legítimo propietario a través de su representante legal.
En estos momentos, la investigación se mantiene activa con el objetivo de confirmar la autoría de los hechos y determinar con precisión cómo se produjo la sustracción, así como depurar las responsabilidades correspondientes, precisaron fuentes policiales.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
CAMPUS UPO
CONTENIDO OFRECIDO POR LICORES DEL MONO
CONTENIDO OFRECIDO POR EOI