La caída del sistema informático de Adif provocó retrasos en los trenes con Madrid

Solo han pasado dos días y el aviso de retraso ha vuelto a aparecer en los paneles informativos de la estación de Santa Justa. Viajar en tren a Madrid se ha convertido en una aventura de la que rara vez se sabe el horario en el que empieza ni en la que se llega al destino. Si el pasado sábado el caos en Santa Justa era debido al incendio de un vagón en un convoy entre Argamasilla de Calatrava y Puerto Llano, ayer la caída del sistema informático de Adif provocó problemas en todos los trenes con origen o destino a Madrid.

Los trenes salieron de Santa Justa con un retraso que fue desde los 45 minutos hasta la hora. Sin embargo, Adif informó del correcto funcionamiento de los equipos informáticos de respaldo, recuperando la circulación de manera gradual. Es decir, se reforzó el personal de circulación y el de estaciones, fundamentalmente en el de información y atención a viajeros.

Por otro lado, ante esta situación, Renfe habilitó cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes de los trenes afectados.

Según Adif, la incidencia afectó fundamentalmente al corredor sur de alta velocidad, que une Madrid con Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas, y el noroeste, que conecta Madrid con Valladolid y Galicia.

El sistema que se ha caído afecta directamente al centro de control del tráfico ferroviario de Madrid, que regula todos los trenes con salida o llegada en la capital. Pero también ha afectado a otros servicios informáticos, por lo que se siguen registrando incidencias, por ejemplo, en las aplicaciones informáticas que utilizan en la compañía en sus operaciones diarias.

Desde Renfe, la compañía que cuenta con más trenes entre Madrid y Andalucía, indicaron que no ha habido ninguna cancelación y que la afectación ha sido reducida, en tanto que desde las 12:20 todos los trenes circulan con normalidad. “Sólo se han visto afectados algunos trenes que han parado estando en la vía”, indican desde la operadora, que señala que han podido recuperar parte de la demora una vez reanudada la circulación, que se ha recuperado primero en la línea andaluza. Los retrasos medios “han podido ser de 40 minutos con Andalucía en los pocos trenes afectados”, indica un portavoz de la empresa.

Servicio alternativo de autobuses para la línea de Málaga del 12 al 14 de septiembre

Lamentablemente, se está convirtiendo en algo habitual este tipo de incidencias. Algunas, impredicibles como los incendios o los fallos informáticas. Otras sí se pueden paliar, como las obras que Adif llevará a cabo en la línea Sevilla- Málaga.

Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera de origen a destino y estaciones intermedias del recorrido para los servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga durante el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre con motivo de las obras que Adif va a llevar a cabo para la mejora de la infraestructura.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que durante estos tres días circularán un total de 108 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros de un total de 36 servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga (14 del viernes, diez del sábado y doce del domingo).

Según han explicado, los autobuses tendrán como origen y/o destino las estaciones de Sevilla, San Bernardo y Dos Hermanas, con paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, excepto Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey, cuya movilidad se garantizará a través de taxis.

De este modo, han apuntado que los viajeros con origen o destino las estaciones de Bellavista, Virgen del Rocío, Álora y las Mellizas tendrán garantizado el desplazamiento hasta otras estaciones a través de los servicios de Cercanías y Proximidad.

También han indicado que Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones, cartelería en estaciones, mensajes en la venta online. Los clientes pueden consultar los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com.