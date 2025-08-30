La estación de Santa Justa sufre una nueva jornada de caos en pleno regreso de las vacaciones

La estación de Santa Justa en Sevilla ha vuelto a vivir en la tarde de este sábado una nueva jornada de caos y colapso a consecuencia de las incidencias registradas en la línea Madrid-Andalucía, derivadas del incendio en un vagón de un convoy entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano (Ciudad Real). El episodio se produce, además, en plena operación retorno de las vacaciones estivales, lo que ha incrementado la tensión entre los viajeros.

Los hechos se originaron a primera hora de la tarde, cuando un incendio declarado en el último vagón de un tren Almería-Madrid obligó a evacuar a 210 pasajeros a la altura del kilómetro 201 de la vía férrea, en término municipal de Argamasilla de Calatrava. El fuego, que afectó a cableado y componentes electrónicos, fue sofocado por los bomberos de Puertollano sin que se registraran heridos. No obstante, la circulación ferroviaria entre Puertollano y Ciudad Real quedó interrumpida durante varias horas, afectando a trenes de media y larga distancia, entre ellos varios servicios AVE y AVLO con destino u origen en Andalucía.

Aunque Renfe informó pasadas las cinco de la tarde de que la circulación se había restablecido de manera parcial por una de las vías, los efectos se han dejado sentir con especial intensidad en Santa Justa, donde miles de pasajeros han quedado a la espera de poder iniciar sus viajes hacia Madrid y otras ciudades del país.

La estación de Santa Justa este sábado / M. G.

En la estación sevillana, el ambiente ha sido de creciente malestar y desesperación, con trenes acumulando retrasos de hasta tres horas. Según la información facilitada por Renfe, algunos de los trenes afectados han sido el AVE 02123 Málaga-Madrid, detenido en Puertollano; el AVE 02136 Madrid-Granada, parado en Malagón; y el AVLO 02137 Sevilla-Madrid, que ha estado inmovilizado en Villanueva de Córdoba.

“Mi tren salía a las 18:55, pero lo han retrasado varias veces hasta las 21:00 horas, y todavía no tenemos vía asignada. El ambiente está muy tenso y hay mucha gente tirada en el suelo, además hace mucha calor. Esta estación no está preparada para este caos”, relataba a este medio Pilar, una joven sevillana que debía regresar a Madrid este sábado por motivos laborales.

Las redes sociales también se han hecho eco de la situación, con múltiples mensajes de usuarios afectados denunciando la falta de información clara por parte de Renfe. “Creo que todas las personas que estamos paradas en la estación de Santa Justa agradeceríamos que fuerais claros con si van a salir trenes hoy en vez de retrasar cada diez minutos la salida desde hace dos horas”, escribía una usuaria en la plataforma X (antes Twitter).

El incidente, que se suma a otras jornadas de complicaciones en la red ferroviaria durante este año, ha puesto de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad del tráfico ferroviario de alta velocidad ante incidencias puntuales en un contexto de alta demanda.