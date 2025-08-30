Puente defiende el AVE: "Un sistema en caos no crece en dos dígitos al año"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha rechazado las críticas que califican de “caos” el sistema ferroviario español y ha destacado que la alta velocidad cerrará 2025 con cerca de 50 millones de pasajeros, frente a los 40 millones de 2024. “Un sistema en caos no crece en dos dígitos al año”, ha afirmado en una entrevista con EFE.

Puente subraya que la liberalización del sector y el aumento de viajeros han derivado en más incidencias, pero sostiene que España mantiene uno de los servicios ferroviarios más fiables de Europa: la puntualidad de Renfe es la segunda más alta del continente, solo por detrás de Suiza y por delante de Alemania, Francia e Italia. Según datos del ministerio, el 80% de los trenes llega puntual o con menos de 15 minutos de retraso.

El ministro ha recordado que la puntualidad absoluta era mayor en los años 90, pero en ese momento apenas circulaban seis trenes diarios entre Madrid y Sevilla, frente a los 289 actuales en ese mismo punto de la línea, lo que multiplica la complejidad de la gestión.

Inversiones

Puente también ha defendido el nivel de inversión: más de 9.000 millones en dos años, cifra superior a toda la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy. Además, Renfe afronta la compra más ambiciosa de su historia, con 500 trenes nuevos por 5.000 millones.

Cercanías

En Cercanías, ha anunciado la incorporación de dos trenes semanales en los corredores de Madrid y Barcelona a partir de principios de 2026, lo que permitirá liberar material para reforzar otros núcleos. Asimismo, ha prometido una aplicación con información en tiempo real sobre incidencias y puntualidad.

Conexión directa con París

Respecto a la conexión directa con París, se mostró pesimista por las trabas técnicas y burocráticas en Francia, aunque destacó la expansión internacional de Renfe en Arabia Saudí, Centroeuropa y Latinoamérica.

Talgo

En cuanto al transporte de mercancías, Puente prevé que Renfe supere el 10% de cuota antes de 2030 gracias a las nuevas interconexiones con puertos y nodos logísticos. Y sobre la entrada de la SEPI en Talgo, se limitó a señalar que la compañía “tiene un material único en el mundo” y que es lógico que el Gobierno respalde su futuro.