La campaña contra el Virus del Nilo se adelanta a principios de marzo en 15 municipios

La Diputación de Sevilla iniciará en los primeros días de marzo los tratamientos contra los mosquitos transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO) en 15 localidades de la provincia. Este adelanto de la campaña supone anticiparse aún más que en 2025, cuando los trabajos comenzaron también en marzo pero ya avanzado el mes, según han confirmado fuentes del organismo provincial.

El plan de vigilancia y control se aplicará en los municipios de mayor riesgo entomológico identificados por la Junta de Andalucía: Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Almensilla, Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor, La Puebla del Río y Coria del Río. La ejecución de estos trabajos corresponde a un contrato bianual suscrito con Tragasatec, mientras que los ayuntamientos mantienen la responsabilidad de actuar dentro de los cascos urbanos.

En 2025 se registraron tres casos confirmados de Fiebre del Nilo Occidental en Andalucía, dos en la provincia de Sevilla —La Rinconada y Morón de la Frontera— y uno en Mojácar (Almería). Salvo el paciente de La Rinconada, que precisó hospitalización, los demás afectados superaron la enfermedad sin secuelas.

Ampliación significativa del área de intervención

Una de las principales novedades operativas radica en la consolidación del área de actuación ampliada desde el inicio de la campaña. Se ha establecido un perímetro de intervención de 1,5 kilómetros alrededor de los núcleos de población principales, secundarios y zonas diseminadas. Esta medida implica actuar sobre una superficie un 93,7% superior al criterio base aplicado inicialmente en 2025 por las autoridades sanitarias, que en principio se centró únicamente en los núcleos principales.

La ampliación del perímetro permite un control "mucho más exhaustivo" de los focos de proliferación en las áreas periurbanas, donde la presencia de mosquitos transmisores suele ser más intensa durante los meses de actividad del vector.

Incorporación de drones para zonas de difícil acceso

Para cubrir esta extensa superficie con mayor precisión, la Diputación continuará utilizando drones en los tratamientos, ampliando ahora su uso a zonas de difícil acceso también fuera de los arrozales. Estos dispositivos resultan especialmente útiles en lugares donde los medios aéreos convencionales no pueden operar de manera eficaz.

Las actuaciones se desarrollan de forma permanente en todos los espacios propicios para la cría del mosquito, especialmente zonas húmedas y láminas de agua estancada, así como imbornales, fuentes, lagunas, zonas ajardinadas y entornos industriales. Desde la Estación Biológica de Doñana-CSIC se señala a los Culex pipiens y Culex perexiguus como principales transmisores del Virus del Nilo.

Refuerzo de medios materiales y humanos

La Diputación de Sevilla ha diseñado una evolución de su estrategia de salud pública para la campaña de 2026, consolidando y ampliando las medidas del plan de vigilancia que se iniciaron en años anteriores. El organismo provincial destaca que el plan introduce innovaciones y refuerza los medios materiales y humanos para garantizar una mayor eficacia en la protección de la ciudadanía frente a este virus transmitido por mosquitos.