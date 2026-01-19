Así se vivió el caos en Santa Justa tras el accidente de Adamuz y la suspensión de la alta velocidad

La estación de trenes de Santa Justa se convirtió este domingo por la noche en un escenario de incertidumbre tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, y la consiguiente suspensión de la circulación de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. La conexión con la capital permanece interrumpida y, según fuentes ferroviarias, el servicio no se restablecerá, como mínimo, en los próximos tres o cuatro días.

Las pantallas de la estación de Santa Justa indican la suspensión de los trenes de alta velocidad tras el accidente. / José Ángel García

Desde última hora de la tarde comenzaron a acumularse los retrasos y las cancelaciones. Las pantallas informativas ofrecían una imagen poco habitual: todos los trenes de alta velocidad figuraban como cancelados. Mientras tanto, personal de la estación trataba de atender a los viajeros y reorganizar el servicio a medida que recibía nuevas instrucciones, muchas veces sobre la marcha.

Decenas de pasajeros permanecían detenidos en la terminal, a la espera de indicaciones claras. La falta de información concreta aumentaba el nerviosismo. Algunos aseguraban haber sido advertidos de que no saldrían trenes durante al menos un par de días, aunque reconocían que nadie podía confirmar plazos ni alternativas. La gravedad del accidente y sus consecuencias pesaban en cada conversación.

A última hora de la noche, aún quedaban numerosos viajeros concentrados en los puntos de atención al cliente, reclamando explicaciones o una solución para continuar sus desplazamientos. Muchos habían llegado a la estación sin conocer todavía la magnitud de lo ocurrido y se encontraron de golpe con la imposibilidad de viajar.

En paralelo, comenzaron a circular mensajes de solidaridad en redes sociales. Personas que se encontraban atrapadas en Santa Justa o que residen en Sevilla ofrecían ayuda a los afectados, desde información práctica hasta alojamiento para pasar la noche si era necesario. Estos llamamientos espontáneos reflejaron una respuesta ciudadana inmediata ante la situación de bloqueo y el desamparo de muchos viajeros que no tenían alternativa para regresar a sus destinos.

Entre los afectados, algunos viajeros, con billetes ya reubicados para el día siguiente, mostraban escasa confianza en que esos nuevos horarios llegaran a cumplirse, ante la suspensión total del tráfico ferroviario de alta velocidad.

Numerosos pasajeros se agolpan en la estación de Santa Justa tras la suspensión de la circulación ferroviaria por el accidente de Adamuz. / Ismael Rubio

La sensación general era de agotamiento e incertidumbre. Algunos pasajeros, especialmente conmocionados por las noticias que iban trascendiendo sobre el número de víctimas, apenas podían contener la emoción mientras aguardaban en la estación. Las redes sociales fueron testigo de algunas de la escenas vividas hasta altas horas de la madrugada cuando la mayoría de los afectados por los viajes suspendidos fueron desalojando las instalaciones, que han permanecido abiertas durante la noche para facilitar información y asistencia básica. A primera hora de este lunes se trabajaba en la recuperación del servicio ferroviario. Ante esta situación, las autoridades municipales activaron la fase de preemergencia del plan territorial de emergencias para coordinar la respuesta a las necesidades derivadas del accidente y atender a los viajeros afectados.