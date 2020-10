Un cargo de Vox denuncia una agresión de "dos sujetos extranjeros" en Sevilla

El secretario de Prensa y Comunicación de Vox Andalucía, Rubén Pulido, ha denunciado por medio de su cuenta de Twitter que este domingo "he sido agredido cerca de mi domicilio por dos sujetos extranjeros, que, después de varios insultos, me han golpeado en la cabeza".

"Llevo meses recibiendo amenazas, pero nunca imaginé que esto podría ocurrirme algún día", ha narrado Pulido en su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press, donde ha publicado dos imágenes: una de la interposición de la denuncia y otra de su rostro con una abrasión en la piel, a la altura de su mejilla derecha.

Pulido ha proclamado en su tuit "no me callaréis, ¡Sin miedo a nada ni a nadie!".

