“90 años no se cumplen todos los días”: Casa Vizcaíno sueña con una celebración multitudinaria el domingo de derbi sevillano

La calle Feria lleva días tiñéndose con un color especial. Los balcones del entorno de una de las cervecerías más famosas de Sevilla lucen engalanados por un motivo de celebración más que especial; y es que Casa Vizcaíno desató la locura hace unos días en sus redes sociales. El motivo no es otro que el 90 aniversario de una de las tabernas más queridas del casco antiguo. Lo que empezó como una idea para engalanar la plaza, ha terminado convirtiéndose en un fenómeno viral de cara a este domingo, un día marcado a fuego en el calendario de la ciudad: el domingo de el Gran derbi

El Cristo de la Buena Muerte en el recorrido de ida a la Catedral. / Alejandro Ruesga

Juan Lucena, el impulsor de la iniciativa y uno de los artífices de que la cervecería sea conocida a todos los niveles, nos atiende feliz de recibir a todos los medios de comunicación que quieren contar cómo ha surgido una la idea junto a Juan (el actual dueño y nieto del fundador): "la respuesta de la gente ha sido brutal". Las banderas, con los colores de la ciudad e inspiradas en las que cuelgan en los balcones durante los Reyes Magos, no están a la venta, lo que ha generado aún más expectación. "Muchísima gente quiere una para su casa. La única intención inicialmente ha sido agradecer al barrio su cariño", explican, adelantando que recuperarán algunas de las que cuelgan en los balcones vecinos para sortearlas o repartirlas como "democráticamente" se pueda.

El reto del domingo: hermandad en pleno derbi y un "bombazo" político

"Nos encantaría que se presentara aquí muchísima gente con camisetas del Betis y del Sevilla, y que sirviera como un acto de hermandad". Y es en Sevilla no existe un bético sin un mejor amigo sevillista, y al revés. La idea es que a la hora del cierre, la plaza esté llena para cantar un "cumpleaños feliz" al unísono desde uno de los balcones. La celebración oficial será este domingo. Casa Vizcaíno cerrará a las 16:30 horas, encajando perfectamente con la previa del Betis-Sevilla, que se disputa a las 18:30 horas en el estadio de la Cartuja. Desde la taberna lanzan un mensaje claro a la ciudad: quieren que la calle Feria sea un ejemplo de convivencia.

El anuncio de Casa Vizcaíno / M. G.

Pero el reto de Vizcaíno va más allá del fútbol y apunta directamente a la Plaza Nueva. Quieren aprovechar este símbolo de identidad del barrio para unir también a la dualidad de la ciudad. Antonio Muñoz (PSOE) ya tiene previsto pasarse por allí, pero el sueño de los organizadores es que el actual alcalde, José Luis Sanz (PP), también acuda, conocedores del apoyo que en ocasiones ha mostrado el alcalde al sector hostelero de la ciudad. "Me encantaría que pudieran coincidir los dos y posar para una foto con la bandera del Vizcaíno. Eso sería un bombazo", confiesa Juan. "Al final, el fútbol y la política mueven a mucha gente y lo polarizan todo; pero ahí está la gracia de Sevilla. Todo encaja ahí. Sería una cosa súper bonita para la ciudad".

Con la Cuaresma en marcha, el olor a incienso, los cultos en las hermandades, los ensayos entre costaleros y el buen tiempo acompañando, se espera que esta peculiar previa del derbi: todo el equipo de Casa Vizcaíno —José Manuel Pastrana, Miguel Ángel García, Luis Corobo, Antonio Remesal, Juan Begerano Vizcaíno, Santiago Ballesteros y Reina Cuba—los 90 años de amor a Sevilla.