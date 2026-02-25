Los 90 años del Vizcaíno

Qué estampa la del Cristo de la Buena Muerte en un recorrido marcado por la belleza en muchos tramos. El vía crucis nos dio la oportunidad de redescubrir esos callejones en el regreso nocturno, amanecidos con los chorreones de cera tiniebla. La ida nos dejó esta imagen del crucificado con el edificio del Vizcaíno engalanado con las colgaduras de los 90 años de la taberna. Sanedrín de la calle Feria, acudidero de solitarios que dialogan con la rubia más fría, parada técnica para transeúntes y, cómo no, sede improvisada de tertulias y corrillos. El Vizcaíno es un bar con parroquianos, una suerte de centro de salud sin lista de espera porque para muchos es cervecería de cabecera. Ytiene más años que muchas cofradías.