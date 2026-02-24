Doseles pintados en los cultos

Hay una moda poco comentada que consiste en emplear doseles pintados en los altares de culto. Se suelen utilizar como fondos de calvarios, al estilo de esos paisajes que todos hemos colocado alguna vez en los Nacimientos domésticos en las pascuas navideñas. La pintura es un arte que se puede emplear, faltaría más. Hay pasos de Semana Santa ejemplares a este respecto, como el canasto del Cristo de las Misericordias de Santa Cruz o los faldones de la Virgen de la Soledad de San Lorenzo. Quizás en los altares de culto estamos poco acostumbrados. No nos cabe duda de que este uso irá a más, porque la pintura ofrece unas posibilidades muy variadas. Estaremos atentos a próximos altares y, por supuesto, al dictamen de los expertísimos. Si la Semana Santa está viva, el arte de la priostía en los altares de culto también. Nunca nada es nuevo, pero sí distinto.