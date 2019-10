El Ayuntamiento prevé actualizar su censo de personas sin hogar en 2020

En Sevilla están contabilizadas de manera oficial 444 personas sin hogar. Un censo que se encuentra desactualizado desde el año 2016, cuando se realizó por última vez este recuento. No obstante, el Ayuntamiento tiene previsto actualizar estos datos de aquí a un año, cuando prevé llevar a cabo un nuevo censo, según ha explicado este lunes el edil Juan Manuel Flores.

El concejal ha analizado la evolución de la convivencia en el barrio de la Macarena, que concentra buena parte de los recursos públicos para personas sin hogar de la ciudad y donde frecuentemente se denuncian incidentes relacionados con las mismas, e hizo hincapié en el compromiso municipal de "desconcentrar" estos recursos. "Esperamos que en los próximos meses haya resultados concretos", explicó.

Flores lamentó la muerte de dos personas sin hogar en los últimos días en las calles de la ciudad entre las que considera "no hay a priori relación entre ellas". Según ha explicado, el varón fallecido en la muralla de la Macarena había usado de modo intermitente los recursos municipales disponibles, dejando “voluntariamente” la ayuda ofrecida en la última ocasión en la que habría recurrido a tales recursos, y en el segundo caso se trataría de una persona cuya presencia en Sevilla capital no estaba consolidada y que aunque había usado ocasionalmente los servicios del centro de baja exigencia para personas sin hogar del paseo de Juan Carlos I, no había pernoctado en tales instalaciones.