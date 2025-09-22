El centro de salud Virgen de África gana 253 metros cuadrados y pasa de 19 a 22 consultas

La consejera de Salud, en el centro, junto al alcalde de Sevilla y el resto de autoridades en la inauguración.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha inaugurado este lunes la ampliación y reforma integral del Centro de Salud Virgen de África. El centro, que data de 1974, ha experimentado una transformación completa con una ampliación de 253 metros cuadrados, alcanzando una superficie total de 1.451 metros cuadrados, diseñada bajo criterios de accesibilidad, eficiencia energética y mejora funcional.

La reforma ha permitido pasar de 19 a 22 consultas, distribuidas estratégicamente para optimizar la atención. Dieciséis de ellas se ubican en la planta baja, lo que facilita el acceso a personas con movilidad reducida. Además, se ha habilitado una sala de lactancia, muy demandada por las familias usuarias del servicio de pediatría, ahora claramente diferenciado del área de atención adulta.

También se ha abierto un nuevo acceso lateral desde la calle, como parte de una reorganización que incluye la reubicación del área administrativa. La primera planta, reservada al personal sanitario, cuenta con vestuarios, una sala de estar y biblioteca, lo que contribuye a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

"Esta actuación no es sólo una obra de infraestructura, sino una apuesta por una atención más accesible, cómoda y digna para los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo mejores condiciones de trabajo para los profesionales sanitarios", ha destacado Rocío Hernández durante la inauguración.

Al acto han asistido también el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el delegado del Gobierno en la provincia, Ricardo Sánchez; el delegado territorial de Salud y Consumo, Manuel Molina; la concejala de Deporte y Promoción de la Salud, Silvia Pozo; el concejal del distrito Triana-Los Remedios, Manuel Alés; y la directora del Distrito Sanitario Sevilla, Susana Padrones.

Inversión sanitaria en Andalucía y Sevilla

La consejera ha recordado que esta actuación forma parte de un amplio plan de mejora de infraestructuras sanitarias impulsado por el Gobierno andaluz desde 2019, con una inversión global de 2.892 millones y más de 1.800 actuaciones en toda Andalucía. Solo en la provincia de Sevilla se han invertido 155,7 millones, de los cuales 15,6 millones ya están aprobados para el ejercicio 2025.

Entre las principales inversiones recientes en la provincia destacan el Centro de Alta Resolución de Especialidades Médicas de Los Alcores, el Consultorio de Almadén de la Plata y la ampliación del Centro de Salud de San Juan de Aznalfarache. Además, se han puesto en marcha siete nuevos Centros de Atención Infantil Temprana en La Algaba, Morón de la Frontera, Pilas, Burguillos, Alcalá de Guadaíra, Arahal, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca.

En breve está prevista la finalización del nuevo Centro de Salud de El Cerro del Águila. La red hospitalaria también ha sumado nuevos recursos como el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, el Hospital de Día Médico de Osuna y el Hospital de Día de Cardiología del Virgen del Rocío. Este último ha sido objeto también de reformas importantes en el Hospital General, la UCI, el Área Quirúrgica del Bloque Infantil y la Unidad de Salud Mental.