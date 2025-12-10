El centro de Sevilla contará con nuevos toldos a partir del verano de 2026: estas son las calles

El Ayuntamiento de Sevilla ya está trabajando en la preparación del próximo sistema de entoldado que cubrirá las principales calles del casco histórico entre 2026 y 2029, tras la publicación del pliego de licitación por parte de la Gerencia de Urbanismo.

El contrato, que acaba de salir a concurso, busca seleccionar a una empresa especializada que se hará cargo de la fabricación, instalación y posterior desmontaje de los toldos que darán sombra al Centro durante los próximos cuatro veranos.

Según el documento municipal, 28 calles y espacios públicos contarán con este sistema de protección solar a partir del verano de 2026. Entre las principales novedades figuran las calles Alfonso XII y José Gestoso, esta última entre la calle Orfila y la Plaza de la Encarnación, que se incorporan por primera vez al dispositivo.

La empresa adjudicataria deberá retirar del almacén municipal todos los elementos estructurales necesarios para el soporte de las lonas y realizar las correspondientes labores de conservación, mantenimiento y reparación. También será responsable de la fabricación y suministro de las lonas, tensores, placas de anclaje y material auxiliar —como fijaciones, argollas o mosquetones—, todo ello en régimen de alquiler.

Se trata de un sistema de entoldado efímero, que se instalará cada año durante la primavera y se desmontará a comienzos del otoño. Las calles incluidas en el contrato para entoldado suspendido desde las fachadas son: Albareda, Alcaicería de la Loza, Alfonso XII, Almirante Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colón, Jaén, José Gestoso, Lineros, O’Donnell, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán y Velázquez.

Los toldos se colocarán a una distancia media de 75 centímetros de las fachadas y a alturas de entre 6 y 12 metros. Urbanismo aprovechará esta nueva licitación para sustituir los actuales anclajes mecánicos por otros de tipo químico, más compatibles con los distintos materiales constructivos y pensados para minimizar el impacto en los edificios. Estos anclajes se ubicarán en jácenas y extremos de las fachadas, priorizando los puntos de mayor resistencia y situándolos en zonas visualmente discretas. El sistema empleará lonas tensadas con hebillas de alta capacidad de carga, reduciendo así el uso de cables de acero.

Además de las calles citadas, el contrato incluye varios enclaves urbanos cubiertos mediante estructuras metálicas propiedad de la Gerencia de Urbanismo: Duque de la Victoria, Plaza Jesús de la Pasión, Plaza de la Campana y Paseo Marqués del Contadero. Quedan fuera de este contrato —por estar contempladas en uno independiente— la Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, Plaza del Salvador y Plaza de San Francisco.

El contrato tendrá una duración total de cuatro años, correspondientes a las anualidades 2026, 2027, 2028 y 2029. Para la primera instalación, en 2026, los trabajos deberán comenzar el 18 de mayo, con un plazo máximo de cinco semanas, mientras que el desmontaje arrancará el 19 de octubre, con un plazo estimado de tres semanas. El presupuesto asciende a 429.355,52 euros anuales (IVA incluido), sumando un total de 1.717.422,08 euros para los cuatro ejercicios.

La fabricación de las lonas se realizará con tejidos microperforados de alta estabilidad frente a las temperaturas extremas, con máxima resistencia, protección solar y térmica, además de ser no inflamables. Se empleará poliéster recubierto de PVC o polietileno de alta densidad, y el color —que deberá aprobarse antes del inicio del servicio— suele seleccionarse entre los habituales tonos blanco o crema, los más eficaces para reducir las altas temperaturas propias del verano en Sevilla.