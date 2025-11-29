Los centros de salud sevillanos ajustan sus agendas mientras se acerca la huelga médica de cuatro días

Un grupo de médicos en una protesta anterior en Sevilla contra la propuesta de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

La huelga médica convocada a nivel estatal para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre empieza a notarse ya en la atención sanitaria de Sevilla. Aunque afectará a la atención médica en general, tanto Primaria como hospitalaria, por el momento, según ha podido saber este periódico en los centros de salud se ha comenzado a informar a los usuarios de la imposibilidad de agendar citas durante esas fechas, incluso adelantando o posponiendo revisiones, seguimientos de crónicos o consultas ordinarias.

En algunos centros, al acudir presencialmente a solicitar cita, los usuarios han recibido la advertencia directa: no se podrán programar visitas entre el 9 y el 12 de diciembre por los paros convocados. En otros, las agendas permanecen todavía abiertas tanto de forma digital como telefónica, aunque no se descarta que con la activación de los servicios mínimos muchos de esos huecos deban ser anulados llegado el día.

Durante los días de huelga se garantizarán la atención urgente y los procedimientos no demorables, pero la actividad ordinaria se verá profundamente alterada. El día 11 de diciembre se celebrarán concentraciones simultáneas en las capitales de provincia; en Sevilla, aún está por confirmar el lugar exacto.

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) confirman que el seguimiento del paro en la provincia será "significativo" y que los reajustes en las agendas son habituales ante una huelga prolongada. Su presidente, Rafael Ojeda, subraya que el colectivo ha llegado "al agotamiento límite". "La situación de sobrecarga laboral, insatisfacción y sensación de explotación laboral es enorme. La gente no puede más", afirma Ojeda, que considera que el nuevo Estatuto Marco presentado por el Ministerio supone "perpetuar un modelo insostenible".

El presidente del SMA reclama una regulación propia para la profesión médica, mesas de negociación diferenciadas y una clasificación profesional que reconozca responsabilidades y formación. "Somos los que hacemos guardias, los que sostenemos la continuidad asistencial y asumimos la mayor carga para reducir listas de espera. Necesitamos un estatuto propio que regule condiciones específicas y que ponga fin a jornadas que alcanzan las 50 o 60 horas semanales".

Sobre las expectativas del paro, Ojeda anticipa un alto seguimiento y, con ello, un impacto directo en la asistencia: operaciones aplazadas, consultas suspendidas y citas anuladas. Aunque lamenta los perjuicios, insiste en que el colectivo "no tiene más remedio" que movilizarse.

Respecto a una posible suspensión de la huelga, se muestra claro. "Ahora mismo no veo esa posibilidad. No hay un acuerdo cerca. Seguimos negociando, pero lo más probable es que la huelga siga adelante", asegura, recordando que la convocatoria de cuatro días, más prolongada que las anteriores, responde a la falta de avances con el Ministerio.

Un conflicto abierto en Sanidad

La adhesión del SMA a la huelga estatal convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) sitúa a Andalucía dentro de la que será la movilización más extensa de 2025, tras los paros del 13 de junio y el 3 de octubre. El 21 de noviembre, el comité de huelga mantuvo un encuentro con el Ministerio de Sanidad al que acudió la ministra Mónica García. Aunque se interpretó como un gesto de apertura, el SMA lo describe como una reunión "agridulce" y sin compromisos concretos.

La raíz del conflicto es la reforma del Estatuto Marco que regula al personal del Sistema Nacional de Salud. Los sindicatos denuncian que el borrador no contempla un marco diferenciado para la profesión médica, "núcleo técnico del sistema sanitario", ni reconoce sus particularidades en jornada, clasificación o negociación.

El SMA celebrará el próximo 3 de diciembre una asamblea informativa para todo el colectivo médico de Andalucía, dos días después de la nueva cita prevista con el Ministerio.

"Esto va de supervivencia profesional"

En los centros sevillanos también se percibe preocupación. Un médico de familia del Distrito Aljarafe explica que, aunque las agendas aún aparecen abiertas, se están asignando ya los servicios mínimos de cara a los paros. "A nosotros nos están haciendo firmar mínimos. Las agendas están abiertas, pero otra cosa es que cuando llegue el día haya personal para cubrirlas", explica.

El facultativo denuncia una pérdida progresiva del papel del médico de familia en la Atención Primaria, presiones asistenciales extremas y jornadas que impiden cualquier conciliación. "Si queremos que la figura del médico siga existiendo en la Primaria, tenemos que plantarnos. Estamos siendo desplazados, se intentan crear nuevas categorías dentro de la nuestra y eso genera problemas jerárquicos en la toma de decisiones. Al final, quien debe decidir es quien tiene la formación para hacerlo".

Uno de los puntos más críticos es la sobrecarga asistencial, tanto en consulta como en urgencias. "Podemos llegar a ver 150 o 160 pacientes en 24 horas de guardia. Es una locura. Las consultas están igual: acuerdos que limitaban a 35 pacientes han quedado en nada. Estamos otra vez en 70, 80 al día. Y pediatría está igual de desbordada".

El médico recuerda que la mayoría de países europeos atienden 15 pacientes por jornada y ninguna jornada se extiende más allá de las seis de la tarde.

Además, critica que la implementación de la consulta de acogida de enfermería , planteada como solución para filtrar urgencias, ha resultado un fracaso en la práctica. "Ha sido un desastre. La mayoría de urgencias terminan llegando igualmente al médico. Muchos enfermeros no se sienten capacitados para decisiones que van más allá de sus competencias". Y apunta a la imposibilidad de gestionar la propia agenda. "No podemos ajustar ni un hueco sin que se nos vigile. Todo lo que entra por la puerta viene directo al médico", apostilla.

El facultativo subraya que la reivindicación central no es económica. "Yo pido calidad de vida y de trabajo. No puedo ver a un paciente que necesita 20 minutos en cinco", sentencia.