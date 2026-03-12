El Cercanías C-3 se corta por obras desde el lunes entre Los Rosales y Cazalla–Constantina
Los viajeros afectados tendrán que usar servicios alternativos por carretera desde del lunes 16 de marzo hasta el Domingo de Ramos de Semana Santa
Los trenes de Cercanías de Sevilla han registrado esta semana retrasos de hasta 60 minutos
Renfe ha anunciado en la red social X cortes en el Cercanias C-3 por obras a partir del lunes 16 de marzo que durarán en principio hasta el inicio de la Semana Santa, el Domingo de Ramos.
El corte se debe a obras en la infraestructura ferroviaria entre Zafra (Badajoz) y Los Rosales (Sevilla) que se ejecutarán inicialmente entre el 16 y el 29 de marzo.
Renfe ha establecido servicios alternativos por carretera para los viajeros afectados de Media Distancia y para los del Cercanías C-3:
• Entre Sevilla y Zafra para trenes de Media Distancia de la línea que conecta Extremadura con Sevilla.
• Entre Los Rosales y Cazalla–Constantina para la línea C-3 de Cercanías Sevilla.
Los trenes de Cercanías de Sevilla siguen registrando importantes demoras a diario por limitaciones de velocidad y por supresión de trenes debido a la falta de maquinistas, según consta en la app de Cercanías Sevilla.
