La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida hace historia como la primera sevillana en ganar en el Falla

La chirigota de Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida ha logrado el primer premio de la historia de una agrupación sevillana en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) con Ssshhhhh!!!, que se ha impuesto. por este orden, a Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción), de Alejandro Pérez El peluca; Una chirigota en teoría, los Stephen Hawking de Miguel Ángel Llull; y Los que van a coger papas, de José Guerrero Roldán Yuyu . La comparsa El patriota, de Alcalá de Guadaíra, también marva un hito al acabar el certamen tercera. DSAS3, de Jesús Bienvenido, ha sido primera en esta modalidad, Los humanos, de Antonio Martínez Ares, segundo, y Los invisibles, de Manuel Cornejo, cuarta.

Bizcocho y De la Prida, autores de referencia en el carnaval hispalense, unieron en esta edición sus fuerzas con la incorporación del segundo como coautor del grupo de San José de la Rinconada, muy asentado ya en la modalidad desde más de una década. La experiencia de ambos, que contaban ya por separado con un tercer premio y un segundo, ha dado como resultado una chirigota bastante redonda, que se colocó como clara aspirante al primer premio desde preliminares y que no ha flaqueado ni en cuartos ni en semifinales. Además, apostando siempre por el humor durante todo el repertorio, tanto en las partes fijas, presentación y popurrí, que no han tenido casi que refrescar por su gran calidad, como en pasodobles y cuplés, donde han dejado algunas de las mejores letras de esta edición, como el surrealismo con las balizas o la crítica a la letra de los hermanos Pastrana por reprochar a Sevilla la especulación de una constructora sevillana. Estos saeteros se presentaban así desde su balcón en la Gran Final como los favoritos rotundos de afición y prensa.

Acaba así una Gran Final de bastante floja de calidad tras el controvertido fallo del jurado en semifinales, que dejó fuera de la última noche a varias de las agrupaciones de distintas modalidades que había demostrado un gran nivel a lo largo de todo el Concurso.