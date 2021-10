El 'vacunódromo' del Estadio de la Cartuja cierra a partir de la semana que viene

Algo más de cinco meses después de su apertura, el vacunódromo de la Cartuja dejará de funcionar la próxima semana. En concreto, será el jueves día 7 cuando los enfermeros salgan de este estadio con el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pondrá punto final a la vacunación frente el Covid en el mayor edificio que tuvo que ocupar en la ciudad para luchar contra la pandemia.

Ahora se ve muy lejos, pero hace sólo cinco meses meses que se estaba montando un vacunódromo a toda prisa en el Estadio de la Cartuja. Había nervios, miradas tensas, conversaciones que pulían detalles de última hora. Nunca antes se había montado un vacunódromo en una instalación de la envergadura del Estadio de la Cartuja, al que se debe buena parte del empuje para frenar el virus en Sevilla justo cuando entró la cepa delta, de alta contagiosidad. No había manual de instrucciones. Y evidentemente, hubo fallos. Pero desde aquel 22 de abril al próximo 7 de octubre, cuando se baje el telón en estas instalaciones, la situación es muy distinta. La enfermera Jessica Díaz da fe de ello en los últimos días de vacunación masiva en este enclave, ojalá de toda su historia. "Lo que nos queda ahora es una mezcla de sensaciones. Sentimos un poco de tristeza porque hemos vivido aquí muchas cosas, pero alegría también por todo lo que hemos conseguido. Son miles y miles las personas que se han vacunado aquí cada día y eso ha sido impresionante. Por eso es un poco difícil de describir todo lo que ha despertado en mí esta etapa, pero, por lo general, nos quedan sensaciones muy buenas", explica.

En el Estadio de la Cartuja ya no queda nada de esos días de colas y colas interminables para recibir el ansiado pinchazo. Ahora todo es fluido, hay tranquilidad y no hay ni rastros de la tensión y nervios de esos primeros momentos. Las risas tensas ahora son de satisfacción por el trabajo bien hecho. "Hemos tenido momentos muy duros, no te lo voy a negar, pero llegaba el final del día y veíamos las cifras y lo que habíamos logrado y lo malo se olvidaba un poco. Como todos, veíamos en la vacunación la luz al final de túnel. Ahora nada tiene que ver con entonces. Ya apenas vienen chavales de 12 años en adelante a ponerse segundas dosis o algún rezagado que ha decidido inmunizarse más tarde. Además, son vacunados sobre la marcha, sin esperas", relata la enfermera.

Las instalaciones echan el cierre con el 91% de la población diana vacunada al completo

Con el cierre del Estadio de la Cartuja como punto de vacunación masiva, se pone fin a uno de los símbolos de la pandemia en Sevilla en el que se han llegado a poner una media de medio millón de dosis de las 2.984.240 que se han puesto durante toda la campaña en la provincia, y que han contribuido a alcanzar al 91% de la población diana vacunada al completo. Sin este punto de vacunación masiva, quizás todavía se estaría lejos del porcentaje de inmunidad de rebaño al que tanto se ansía llegar. Aquí se han llegado a atender hasta 10.000 citas diarias. En los últimos días han quedado reducidas a poco más de 1.000. "Estamos en los últimos coletazos. Y eso es positivo porque significa que lo peor de la pandemia ha quedado atrás y que se ha vacunado ya a la mayor parte de la población", destaca Jessica.

El rodaje del Estadio de la Cartuja como punto de inoculación frente a la enfermedad se hizo con la vacunación de los mayores de 80 años. La buena organización permitió que con agilidad se inmunizaran diariamente miles de personas, no sin polémica por las colas y colas de personas que llegaban incluso a bordear todo el perímetro del Estadio. Luego llegaron los sesentones. Más tarde los cincuentones, en junio los cuarentones, en julio los treintañeros, y desde agosto, los veinteañeros y ya el resto de población mayor de 12 años.

La media de dosis diarias ha llegado a alcanzar en este punto los 10.000 pinchazos

"Son muchos los cambios que hemos vivido entre las distintas generaciones que han pasado por nuestras manos", señala la enfermera. "Con los mayores era todo distinto. Ellos venían prácticamente de un confinamiento, de no salir de casa desde hacía muchos meses y, para algunos, su primera salida era venir a vacunarse. Era muy emocionante verlos como venían arreglados de domingo para ponerse su vacuna con mucha ilusión. Según hemos ido bajando de edad, esa ilusión por ponerse la vacuna se ha ido perdiendo. Es cierto que la gente se ha seguido vacunando por responsabilidad, pero no con esa cosa que veíamos en los mayores. Aún así, dentro de lo que cabe, hemos visto una buena respuesta de la población y se ha vacunado un gran número de personas y estamos consiguiendo esa ansiada inmunidad de rebaño", recalca.

Que en torno a medio millón de sevillanos hayan visto la esperanza del final de la pandemia vacunándose en en estas instalaciones es fruto del trabajo de los grupos de profesionales con hasta 50 enfermeros por turno, que en los momentos álgidos de la campaña se han encargado de inocular luz en el final del túnel del coronavirus. No eran los únicos. Detrás, un ingente trabajo de logística, organización y montaje "en el que hay mucha gente implicada", recalca Jessica.

El SAS mantiene abierta la vacunación sin cita en 15 localizaciones distintas

El vacunódromo de la Cartuja cierra, pero la posibilidad de inocularse continúa. Cada semana el SAS mantiene activos varios puntos de vacunación sin cita en distintos puntos de la provincia. La próxima semana, en concreto, estarán disponibles espacios para vacunarse sin cita en Écija, El Saucejo, Estepa, La Luisiana, Marchena, Osuna, Puebla de Cazalla, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera, Cantillana, Camas, Mairena del Aljarafe y en Sevilla capital en la sede del Distrito Sanitario Sevilla y el Hospital de Valme. Además, en la capital continúan funcionando otros grandes espacios con citas previa como los habilitados en la Facultad de Matemáticas, en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir y en la Facultad de Derecho.

Hasta la fecha, en Sevilla 1.592.614 personas tienen ya la pauta completa (el 91% de la población vacunable, a partir de 12 años, y el 79,6% de la total). Además, ha recibido al menos una dosis el 93,4% de la población en edad de vacunarse y el 81,7% de la total, es decir, 1.592.614 sevillanos.