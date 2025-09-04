La circulación de trenes de alta velocidad se está normalizando paulatinamente, según Adif

La circulación por la red de alta velocidad se está normalizando paulatinamente, después de que una caída de los sistemas informáticos principales de Adif generara paradas puntuales de algunos trenes y demoras, ha informado este jueves el gestor de infraestructuras ferroviarias.

La incidencia ha afectado fundamentalmente al corredor sur de alta velocidad, que une Madrid con Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas, y el noroeste, que conecta Madrid con Valladolid y Galicia, ha señalado Adif a EFE.

Y ha tenido menor afectación en las circulaciones por el corredor este, que une Madrid con Barcelona, y el de Levante, que conecta la capital con Valencia, Alicante y Murcia.

En cambio, no ha afectado a las circulaciones de la red convencional, es decir trenes de media distancia y Cercanías, que han operado con normalidad.

Desde la caída de los sistemas informáticos principales, se activaron los de respaldo, ha explicado Adif, que ha reforzado el personal de circulación y estaciones, fundamentalmente de información y atención a viajeros.

Por su parte, Renfe ha informado en su cuenta en la red social X de que se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de hoy