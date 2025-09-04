Una caída del sistema de Adif causa nuevos retrasos en los AVE entre Andalucía y Madrid

Una caída del sistema informático de Adif ha provocado este jueves retrasos en los trenes AVE con origen y destino en Madrid. El fallo obligó a realizar paradas imprevistas y alteró la circulación ferroviaria en la línea que conecta con Andalucía.

Según informó la entidad, los equipos de respaldo han funcionado correctamente y la circulación se está recuperando de manera gradual. Aun así, la incidencia generó molestias entre los viajeros, en una jornada marcada de nuevo por las interrupciones en la alta velocidad.

El episodio se suma al ocurrido el 30 de agosto, cuando la circulación ferroviaria en el tramo entre Puertollano y Calatrava (Ciudad Real) quedó suspendida a causa de un incendio en un vagón. Ese suceso originó un colapso en la línea Madrid-Andalucía en plena operación retorno de las vacaciones estivales.

Dos incidencias en menos de una semana

Los retrasos de este jueves se producen apenas unos días después del corte por el incendio en un convoy entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano, que dejó a miles de pasajeros afectados y provocó una jornada de caos en la red de alta velocidad.

Por su parte, Renfe ha informado de que, debido a esta incidencia en el sistema informático de Adif, se han producido demoras generalizadas. La operadora ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes de los trenes afectados durante el día de hoy.