Cirugía especializada para el magnolio de la Catedral de Sevilla

Los técnicos municipales durante la intervención que se está realizando en el magnolio.

Cirugía especializada para un árbol singular. El servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla está llevando a cabo una intervención de mejora en el magnolio situado junto a la Catedral, un ejemplar que ha sido catalogado como singular por su valor botánico, histórico y simbólico. Esta actuación se enmarca dentro del programa municipal de conservación y seguimiento del arbolado singular de la ciudad.

El objetivo principal de la intervención es mejorar el estado del árbol y favorecer su desarrollo radicular. La necesidad de estos trabajos se hizo evidente tras nuevas inspecciones realizadas en 2022, las cuales pusieron de manifiesto la existencia de zonas del terreno con “tortas” de hormigón y áreas compactadas que dificultaban el crecimiento correcto de las raíces.

Los trabajos se están enfocando en la eliminación de estas capas de hormigón, ubicadas a unos 20 o 30 centímetros de profundidad. Una vez extraído el material que obstruye el desarrollo, se procede a la sustitución del sustrato compacto por tierra nueva, más suelta y arenosa, algo que es crucial para favorecer la aireación y el crecimiento radicular.

El magnolio de la Catedral. / D. S.

Para realizar esta labor de descompactación de manera respetuosa y segura, se está utilizando una herramienta especializada denominada airspade. Esta herramienta funciona mediante aire comprimido para descompactar el suelo sin causar daños a las raíces absorbentes. Posteriormente, los operarios complementan la extracción de los materiales utilizando herramientas manuales como cinceles y martillos, permitiendo alcanzar cotas más profundas con total seguridad para el árbol.

La intervención ha sido cuidadosamente planificada y dividida en ocho sectores. Esta sectorización permite que el terreno y el sistema radicular puedan ir “descansando” progresivamente a medida que los trabajos avanzan.

La inyección de aire comprimido en el terreno. / D. S.

El propósito fundamental de la actuación es eliminar las barreras físicas que el hormigón representaba para las raíces. A pesar de que el magnolio dispone de un alcorque amplio, el subsuelo endurecido había frenado su desarrollo vertical y lateral.

Esta intervención del Ayuntamiento refuerza su compromiso con la conservación del arbolado singular de Sevilla y se inscribe dentro del Plan de Conservación de Árboles Singulares de la ciudad. Dicho plan está compuesto por especialistas con gran experiencia en arboricultura y conservación de zonas verdes. Mediante la aplicación de técnicas avanzadas y respetuosas, estas intervenciones permiten anticiparse a fallos estructurales, reducir riesgos y asegurar que la ciudad pueda disfrutar de un patrimonio natural sano y protegido.

Trozos de hormigón extraídos. / D. S.

Víctima de la peatonalización de la Avenida

El declive del magnolio, situado en la esquina Suroeste de la Catedral comenzó tras la reforma de la Avenida, cuando se eliminaron el parterre y se redujo el alcorque, generando una "situación de estrés" en el árbol. Los técnicos municipales advertían que el entorno era "demasiado austero" como para poder aumentar las expectativas de futuro y supervivencia. El magnolio disponía de un suelo "empobrecido, alcalinizado, compactado y falto de nutrientes que provoca que no pueda regenerar el sistema radicular que se vio afectado por las sucesivas obras y limitaciones de espacio", según los informes que se eleboraron para evaluar su estado.

Darle más amplitud al alcorque era una de las principales recomendaciones realizadas en el informe técnico en que se estudiaban las causas del deterioro y las acciones que habría que desarrollar para mejorar el estado de conservación de este árbol plantado hace unos 80 años, aproximadamente. Las dimensiones del alcorque prácticamente se ha doblaron, pasando de medir 3,60 por 4,35 metros a 6 y 7 por 9,30 metros.

El monumento a Martínez Montañés ante el magnolio. / M. G.

Esa intervención también sirvió para limitar el acceso por las cara norte y este del polígono resultante, un espacio necesitado por el árbol para recuperarse con garantías. También se plantó un seto que delimita el espacio del parterre, se renovó la tierra para aportarle nutrientes, la anterior resultaba muy alcalina y se puso más ácida, y se protegió el ejemplar de los tendidos eléctricos reconduciendo las canalizaciones, entre otras acciones.

Un ejemplar de la década de 1940

No hay constancia de cuándo fue plantado el magnolio en esta esquina de la Catedral. Según José Elías Bonels, recordado jefe de Parques y Jadines, por las fotos que pudo consultar y la altura del árbol estimó que pudo ser a principios de la década de los años 40 del siglo pasado. En esta esquina estuvo situado entre los años 1967 y 1985 el monumento al imaginero Juan Martínez Montañés que hoy se encuentra en la Plaza del Salvador.

Árbol ornamental procedente del sudeste de los Estados Unidos, fue introducido en Europa en 1737. De crecimiento lento, puede llegar a superar los 20 metros de altura. De hojas perennes, sus flores amarillas que tornan en blanco exhalan un agradable perfume.

En Sevilla hay diversos ejemplares de magnolios en los jardines el Alcázar, el Parque Amate, el Parque Celestino Mutis o los Jardines del Cristina.