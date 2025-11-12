Patrimonio autoriza la sustitución de la solería del salón de las bóvedas del palacio Gótico del Alcázar

La Comisión de Patrimonio ha aprobado este miércoles el informe técnico relacionado con la sustitución de la solería del Salón de las Bóvedas del Palacio Gótico del Real Alcázar. El acuerdo incluye la puesta en marcha de una serie de medidas destinadas a proteger una montea (dibujo de tamaño natural que en el suelo o en una pared se hace del todo o parte de una obra para hacer el despiezo, sacar las plantillas y señalar los cortes) que apareció el pasado mes de octubre durante las labores de sustitución de la solería.

La delegación Provincial de Cultura y Deporte ya había comprobado el descubrimiento de esta montea, que pertenecería a una solería proyectada entre los siglos XVII y XX, inclinándose por la datación en el siglo XVII, tras el terremoto de Lisboa.

A pesar de que la montea no posee la entidad suficiente para ser recuperada, la Comisión ha determinado que es necesario preservarla en su ubicación original. Para lograr esto, se prevé cubrir la montea con un tejido de gasa de algodón (tarlatana) y, sobre este, se depositará una capa de arena suelta. Este hallazgo ya fue documentado con un levantamiento fotogramétrico y una reconstrucción hipotética de su patrón, en espera de futuras investigaciones. La Comisión también contempla la redacción de una memoria final al concluir los trabajos, como parte de la metodología de restauración monumental.

En cuanto a reformas estructurales en otros Bienes de Interés Cultural (BIC), la Comisión ha informado favorablemente sobre dos proyectos importantes:

Para el Palacio Arzobispal se ha aprobado la reforma de espacios en la planta primera para la instalación de una oficina de carácter reversible. Se considera que esta actuación está en línea con otras ya realizadas en el Palacio y no produce afección alguna a los valores del BIC Monumento.

En el Hospital de la Santa Caridad se ha informado favorablemente sobre el proyecto de reparación del colector, el cual cuenta con una planimetría adecuada.

El colector del Hospital de la Caridad. / M. G.

La Comisión ha emitido un informe desfavorable respecto al proyecto de reforma e instalación de un ascensor en una vivienda unifamiliar de la calle Arfe. La razón principal fue que esta obra supondría una agresión directa a la Muralla Histórica. En relación con las obras de cubierta en el mismo lugar, se ha recomendado proponer un acabado más apropiado al entorno.

Impulso a las ayudas al arte sacro

La Comisión Provincial de Patrimonio ha autorizado diversos proyectos para la conservación y restauración de bienes de carácter religioso en la capital y la provincia.

Iglesia de Omnium Sanctorum: Se ha aprobado el plan de conservación de los dos grupos de santos situados a los pies de la Virgen Reina de Todos los Santos. Estas esculturas, de estilo Barroco (finales del siglo XVIII) , están tan deterioradas que su estado actual podría llevar a la pérdida de su sentido procesional, haciendo necesaria su restauración.

Se ha aprobado el plan de conservación de los situados a los pies de la Virgen Reina de Todos los Santos. Estas esculturas, de estilo , están tan deterioradas que su estado actual podría llevar a la pérdida de su sentido procesional, haciendo necesaria su restauración. Convento de Madre de Dios: Se ha autorizado el plan de conservación integral para el Retablo del Santo Entierro , que presenta un estado deteriorado que pone en peligro su integridad.

Se ha autorizado el plan de conservación integral para el , que presenta un estado deteriorado que pone en peligro su integridad. Iglesia Parroquial de San Andrés: Se ha aprobado la restauración de los dos ángeles lampadarios . Las esculturas presentan daños como acumulación de suciedad, fisuras, y pérdidas de policromía, así como de algunos dedos y falanges de las manos que sostienen las lámparas.

Se ha aprobado la restauración de los . Las esculturas presentan daños como acumulación de suciedad, fisuras, y que sostienen las lámparas. Carmona (Convento de Santa Clara): Se ha admitido el proyecto de conservación del retablo claustral de la Virgen de Gracia , considerado adecuado a sus características y detallado en su diagnóstico de patologías.

Se ha admitido el proyecto de conservación del retablo claustral de la , considerado adecuado a sus características y detallado en su diagnóstico de patologías. Carmona (Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción): Se ha informado favorablemente sobre la conservación del Tríptico de Santa Catalina , si bien se indicó que queda pendiente de completarse con los estudios analíticos previos una vez que sea desmontado y trasladado al estudio del restaurador.

Se ha informado favorablemente sobre la conservación del , si bien se indicó que queda pendiente de completarse con los estudios analíticos previos una vez que sea desmontado y trasladado al estudio del restaurador. El Pedroso (Iglesia de la Consolación): Se ha considerado adecuado el proyecto de conservación de la Inmaculada Concepción, una escultura de Juan Martínez Montañés y Francisco Pacheco. El objetivo principal es corregir la distorsión producida por las lagunas de policromía, especialmente en los diseños de estofado de los ropajes, buscando una buena integración visual sin afectar el original ni su uso devocional.

Finalmente, la Comisión Provincial de Patrimonio también ha aprobado la Adenda a proyecto básico y de ejecución para la intervención en el recinto del antiguo Alcázar de Arriba (Muralla, Puerta de Marchena y Patio de armas del Parador de Carmona). Este nuevo documento surge de la necesidad de matizar soluciones tras el arranque de las obras autorizadas en una sesión anterior el 31 de julio de 2024.