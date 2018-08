Más civismo y mejor gestión

¿Quién tiene la culpa de que las calles estén sucias? Seguramente no hay un único responsable. La limpieza es hoy una cuestión que preocupa a los sevillanos. Ahora y también en otras etapas, es un problema crónico que suele mejorar a golpe de zarrafancho de Lipasam, para resurgir de nuevo. Lo mismo que ocurre con el vandalismo y los destrozos que causa en el mobiliario y en los parques.

Los lectores, tras lanzar este periódico la pregunta en las redes sociales, lo tienen bastante claro.

La mayoría de quienes la usamos, incluidos turistas of course, y un servicio de limpieza insuficiente. Falta educación y servicio público — Pedro Escribano (@pedroescrib) 17 de agosto de 2018

Es una mezcla de incivismo e inacción, no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia. — aMoSeViLLa (@aMoSvQ) 17 de agosto de 2018

A nadie se le escapa que gran parte de la responsabilidad la tiene el propio ciudadano, que ensucia sin miramientos, para luego quejarse en muchos casos. Y por ahí empieza debería empezar la solución.

El comentario de esta lectora resume bien el sentir mayoritario. Hay actitudes que avergüenzan. Si bien hay quienes apuntan al alcalde de turno, en este caso Juan Espadas, o al partido gobernante, el PSOE en este caso, los comentarios no son una mera crítica con tintes de campaña política, hay mucho de autocrítica y de llamamiento a la acción por parte del equipo de gobierno, sin entrar en colores ni en nombres propios.

Es una vergüenza, cuando visitas ciudades del norte u otros países ves que somos el doble de sucios de lo que nos pensamos — Luis Manuel (@luysma_es) 17 de agosto de 2018

Sevilla está sucia, dejada y deteriorada. A eso hay que añadirle el creciente incivismo de muchas personas. La semana pasada vino una amiga de Santander y me dio vergüenza que dijera que Sevilla está muy sucia y descuidada (en referencia a Plaza España, Parque Maria Luisa etc) — Hispalense S. (@RHispalense) 17 de agosto de 2018

Los comentarios también apuntan soluciones y hay quienes incluso disculpan al Ayuntamiento de Sevilla y a su servicio de limpieza, apuntando de nuevo al problema de fondo: la educación ciudadana.

Hay quejas de residentes fuera del centro que se quejan de un servicio peor al que recibe el centro, también denuncias por la cantidad de excrementos de perro que se encuentran en las calles y piden multas más contundentes para los propietarios de los animales. Y muchos lectores que se refieren a la cantidad de hojas secas que hay en las aceras, alcantarillados y alcorques desde hace semanas.

Y que os parece como están algunas calles de Sevilla Este desde hace unas semanas..?? Aquí ya hemos cambiado de estación... Ayuntamientoooo... Ayudaaaa..!!! pic.twitter.com/L4esmfpqEf — Avanza Grupo Inmobiliario (@DeAvanza) 17 de agosto de 2018

Claro que las calles están sucias, en verano hay que baldear para que las calles se mantengan limpias, y no únicamente las vías principales, también las calles estrechas y los callejones. Hay que hacer algo contra la orina de perro que ensucia todas las esquinas. pic.twitter.com/lhtxBL06sy — Antonio Llamas (@llamasSVQ) 17 de agosto de 2018

Y tengo imágenes de sobra. En Cádiz es obligatorio llevar un bote con algún limpiador que el dueño del perro echa sobre la mancha. Todos allí lo llevan. Aquí jamás he visto uno. Y no todo son restos de los animales, que conste. pic.twitter.com/TYs2FXjloX — Guillermo Ramírez (@guiramtor) 17 de agosto de 2018

Lamentos de vecinos de Triana, Los Remedios, Pino Montano, La Negrilla, Sevilla Este... Pero también del casco histórico.

Y no sólo queda la crítica, también se aportan soluciones. ¿Cuáles? Muchos coinciden en que Lipasam debería baldear las calles, pues en algunos puntos aseguran que no se ha hecho en todo el verano. Usar menos máquinas sopladoras, que sólo extienden la suciedad, y aumentar la frecuencia de la limpieza también en las calles más pequeñas, no sólo en las avenidas y grandes principales.

Asqueroso, no baldean y la "mega ruidosa barredora" solo reparte la mierda. Eso sí químico a presión en las esquinas que intoxica al vecino que esté con las ventanas abiertas. Baldear y cepillar con jabón las calles, sino es mugre sobre mugre. — Airin (@IreneSapin) 17 de agosto de 2018

Hay lectores que piden mano dura al Ayuntamiento de Sevilla y que apuestan por dejar claro que ensuciar no debe salir gratis.

Esto es INTOLERABLE ya.. Nos estamos convirtiendo en el vertedero del barrio (ojo, que hay más esquinas así) y ya de paso en el desguace: todo el que pasa toca algo, quita algo, pone algo, cambia algo.. Me parece q es hora de una política más dura. @Ayto_Sevilla@tubarriosevillapic.twitter.com/OqjOYL9nRR — ★Adela★ (@adelaqm_87) 18 de febrero de 2018

La encuesta lanzada por este periódico en la mañana de este viernes arrojaba esta tarde (con la participación de casi 500 personas en sólo ocho horas) un resultado mayoritario. Casi la mitad de los ciudadanos que han respondido piensan que la responsabilidad de esta situación está compartida y que es una consecuencia de la falta de educación ciudadana y la mala gestión del gobierno municipal de turno, a partes iguales. Un sentir que coincide con el millar de comentarios e interacciones que la pregunta de este medio ha despertado ya en las redes sociales.