Clases de inglés y francés en la Agencia Espacial Española

Los trabajadores de la Agencia Espacial Española recibirán clases de refuerzo en inglés y francés. Así lo indica el pliego que fija las condiciones de un servicio que durará un año y que arrancará el próximo octubre. Las actividades de formación, señala el contrato, se corresponderán con sesiones individuales online para el personal directivo –en inglés o francés– de y sesiones también online –solo de inglés– para el personal no-directivo. Estas últimas clases serán grupales. El valor estimado del contrato asciende a 88.020 euros.

El pliego se divide en dos lotes. El primero está destinado a siete directivos de la Agencia. La formación se prestará en clases individuales de inglés o francés, según las necesidades de cada participante, “incorporando contenidos relevantes para su actividad y favoreciendo un uso efectivo y especializado del idioma en situaciones reales del entorno laboral”. Las clases están específicamente orientadas a:

La comunicación profesional en contextos internacionales.

La negociación comercial y la interlocución institucional.

La adquisición y perfeccionamiento del vocabulario técnico-científico propio del sector aeroespacial.

El desarrollo de competencias lingüísticas aplicadas a las funciones estratégicas de la Agencia Espacial Española.

Dado que los participantes partirán de niveles de competencia lingüística distintos, la empresa adjudicataria deberá realizar una entrevista inicial individual complementaria a la prueba de nivel, con el fin de establecer un programa formativo adaptado para cada alumno.

Cada participante, manifiesta el documento, realizará actividades que trabajen de forma integrada las cinco competencias lingüísticas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL): comprensión auditiva, comprensión de lectura, interacción oral, expresión oral y expresión escrita.

En cuanto al lote dos, dirigido al personal no-directivo, el pliego indica que cada alumno recibirá una hora semanal de formación grupal en grupos de un máximo de cinco participantes por sesión, “garantizando así una atención personalizada y una participación activa”.

Los niveles de competencia lingüística a cubrir, indica el documento, irán desde el nivel A1 hasta el nivel C2, de acuerdo con la escala establecida por el MCERL. Las actividades formativas consistirán en sesiones online orientadas a las necesidades comunicativas y profesionales del alumnado, teniendo en cuenta el ámbito de actuación de la Agencia Espacial Española.

Plantilla andaluza

Por otro lado, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visitó el martes la Estación Biológica de Doñana en la ciudad, donde puso en valor que la plantilla que se está incorporando a la Agencia Espacial está formada fundamentalmente por andaluces. Además, recalcó que la institución “está funcionando muy bien” y está “muy alimentada por talento sevillano”, en línea con el objetivo que se fijaba el Gobierno de que dicho organismo “tuviera impacto en el territorio”.