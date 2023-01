Las claves para entender la huelga de médicos

Estas son algunas de las claves que pueden ayudar a entender mejor el "basta" de los médicos y la convocatoria de huelga.

Falta de médicos

Los médicos calculan que en un de 20% de los cupos se quedan a diario cubrir. La falta de profesionales es uno de los problemas más grandes que presenta el actual sistema sanitario público. Lo critican los sindicatos y profesionales y lo ha reconocido la consejera de Salud. Para el colectivo, la responsabilidad de esta situación recae sobre la administración, quien no ha sabido planificar las necesidades del sistema a corto, medio y largo plazo. Cabe tener en cuenta que formar a un médico no es cosa de dos días. Y ya es tarde, lamentan.

Precariedad laboral

Los médicos reclaman mejoras salariales y acabar con el agravio comparativo. El presidente del Sindicato Médico Andaluz afirmó en la última protesta en Sevilla que existe “un agravio importante” en Andalucía, aunque esta diferencia “ha disminuido con respecto a siete y ocho años”, según Rafael Carrasco, que destacaba “una cuestión diferencial con el resto que sí es importante”: los rendimientos variables. La organización sindical estima que éstos “tendrían que pasar a ser conceptos fijos”.

Incapacidad para retener talento

Hace falta un plan de fidelización para atraer talento a la Atención Primaria. El problema no es sólo que el sistema no haya previsto las jubilaciones, sino que los nuevos médicos que salen de las facultades se van de aquí una vez terminada la especialidad. Los motivos son varios. El más importante, las condiciones laborales y retributivas. El sindicato mantiene que si fueran más atractivas, quizás el sistema sería capaz de retener este talento y no se estaría formando a profesionales para que acaben en otra comunidad autónoma.

Agendas sobrecargadas

Atender un máximo de 35 pacientes en adultos y 25 en el caso de menores. Los sanitarios andaluces piden un máximo de 35 pacientes al día para los médicos de familia o 25 niños al día en la agenda de los pediatras. Además, proponen estirar el horario de atención hasta por la tarde, en concepto de continuidad asistencial, en el caso de que se sobrepasen esos 35 pacientes. Para poder revertir la situación actual, dicen que es necesario dar más estabilidad y mejorar las condiciones laborales y retributivas, lo que evitará también la fuga de médicos.

La demora en las citas

"Medias engañosas" y esperas que pueden superar en algunos puntos la semana. Los médicos aseguran que la situación por la que están pasando tiene afectación directa en los pacientes, que “tardan mucho en ser atendidos” por sus médicos de familia. Hablan de “medias engañosas”. “Hay pacientes que tardan diez, doce o hasta más de 14 días en recibir una cita”, destaca el SMA. Una demora que, a su juicio, se ha convertido en algo “común” en todas las localidades, “tengan el tamaño que tengan”.

Más tiempo para los pacientes

Las agendas sobrecargadas limitan el tiempo de atención a los pacientes. Los médicos advierten que no debe haber pacientes citados a la misma hora, los llamados bises, como en la actualidad, ni otras agendas paralelas donde se van añadiendo los que acuden de urgencias. Los facultativos denuncian que éstas, sumadas a la atención programada deriva en agendas “infinitas”, con apenas “cinco minutos” para ver al paciente y jornadas maratonianas de asistencia que no les deja tiempo para hacer prevención y promoción de salud.