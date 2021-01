Los cocheros piden ayudas al no tener trabajo: "Unos cogen naranjas, que es la época"

La Asociación de Coches de Caballos de Sevilla ha reclamado este lunes al Ayuntamiento ayudas directas para paliar la escasez de clientes y el gasto permanente de mantener a los animales, y reseña que para ello "unos están cogiendo naranjas, que es la época, otros no pueden hacer nada porque el trabajo está mal"

"Está mal la hostelería y todos los sectores", reconoce el presidente de la asociación, Manuel Navarro, quien afirma que aquellos que no pueden sacar dinero en otro empleo están "aplazando hipotecas en el banco, pidiendo préstamos y así".

Por ello, aunque el Ayuntamiento les ha concedido estar exentos de las tasas municipales, lo que les supone un ahorro de 1.000 euros este 2021, piden ayudas directas para mantener a sus caballos. "De momento nada. Llevamos varios meses solicitándolo por el mantenimiento que nos supone de caballos", que son "unos quintos euros mensuales", pero "no hemos recibidos nada".

Señala que la flota la componen 97 coches en la ciudad y que en circunstancias normales salen todos a la calle y en Navidad cada uno podría atender tres servicios "fácilmente" de normal y cuatro los fines de semana, pero que este año han salido 25-30 coches los fines de semana y daban un paseo cinco o cuatro. "El peor año de nuestra historia", agrega.

Lamenta que este 2020 tras el confinamiento de marzo el mercado se abrió "un poco" a nivel nacional en verano, pero no salía la flota completa porque "no hay turismo". "Ya luego con las restricciones de estar en la provincia, no salir ni siquiera en Andalucía, peor", concluye.