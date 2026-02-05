Cocina marinera con técnica y producto en Il Pesciolino

n pleno Barrio de Santa Cruz, Il Pesciolino se presenta como un restaurante claramente orientado al producto marino, pero con una identidad que va más allá de la cocina andaluza tradicional. Aquí el hilo conductor es el Mediterráneo entendido de forma amplia, con una fuerte presencia de técnicas e ingredientes italianos, pero siempre con el pescado y el marisco como eje central.

Desde el inicio, la carta deja claro que el mar se recorre en formatos pequeños antes de entrar en platos más estructurados. Las tapas funcionan como una introducción variada: ostras, vieiras y anchoas de calidad conviven con recetas que mezclan referencias locales e italianas. Los boquerones fritos se acompañan de una mayonesa de guanciale, la ensaladilla andaluza incorpora salmón ahumado, y el tartar de salmón aparece con matices de alga wakame. También destacan propuestas como el sashimi de atún rojo con toques frutales o las sardinas beccafico, una receta tradicional siciliana con pan rallado, pasas y piñones que refuerza el vínculo con la cocina costera italiana.

A medida que la comida avanza, la influencia italiana se hace más evidente en platos templados y elaboraciones donde el cereal cobra protagonismo. Mejillones salteados, tacos de pulpo con crema de patatas o bruschettas de atún con stracciatella muestran esa fusión natural entre mar y despensa mediterránea. Ingredientes como aceitunas Kalamata, pan carasau o quesos frescos italianos aportan matices sin restar protagonismo al producto principal.

El apartado de arroces y pastas es uno de los pilares de la carta. Los risottos —negro con bacalao o de guisantes con gambones— reflejan un buen trabajo de fondos y cremosidad, mientras que las pastas, desde tagliatelle de espelta con ragú de calamar hasta linguine ai frutti di mare, mantienen ese equilibrio entre intensidad marina y ligereza. Son platos más estructurados, pensados como parte central de la comida. Las paellas ocupan un espacio destacado, con versiones centradas en marisco, arroz negro o combinaciones mixtas. Aquí el enfoque es claro: fondos sabrosos, grano en su punto y protagonismo del producto.

En los platos principales, el discurso vuelve a una cocina reconocible, donde la técnica está al servicio del producto. El pulpo a la plancha se presenta con textura firme y punto de brasa marcado, el bacalao al pil pil apuesta por la tradición, con una salsa ligada a partir de su propia gelatina, y la fritura reúne diferentes pescados tratados con rebozados ligeros y secos. El atún a la plancha se trabaja con cocciones breves para preservar jugosidad, mientras que pescados como dorada o lubina se sirven con guarniciones mediterráneas —verduras, patatas o aliños suaves— que acompañan sin restar protagonismo. Predomina la claridad en los sabores y la precisión en los puntos de cocción.

En conjunto, Il Pesciolino construye una propuesta marinera con acento italiano donde la carta permite recorrer distintas formas de entender la cocina mediterránea, siempre con el mar como eje y con una línea coherente basada en producto fresco, fondos bien trabajados y elaboraciones que no buscan artificio, sino equilibrio.