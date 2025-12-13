Colas alrededor de las 'Setas' en Sevilla para vacunarse frente a la gripe

La jornada extraordinaria de vacunación contra la gripe sin cita previa celebrada este sábado en las Setas de la Encarnación ha superado con creces las expectativas. Pasado el mediodía, las colas inundaban la plaza y rodeaban la estructura hasta la calle Imagen, reflejo de la excelente acogida de una iniciativa impulsada por la Consejería de Sanidad para acercar la inmunización a la ciudadanía en espacios de gran afluencia.

Desde las 11:30 horas, decenas de sevillanos pertenecientes a los grupos diana, muchos de ellos acompañados por familiares, aprovechan esta posibilidad de vacunarse sin necesidad de cita previa en pleno centro de la ciudad. El punto habilitado en las Setas se ha convertido así en uno de los principales focos de la campaña extraordinaria desplegada este fin de semana en centros comerciales y plazas concurridas de toda Andalucía. Los interesados tienen hasta las 19:30 horas para protegerse contra la gripe en este emblemático enclave.

La alta participación llega en un contexto de claro repunte de las infecciones respiratorias en la provincia. Sevilla registra ya tasas similares a las de la segunda semana de enero de la pasada temporada, con un aumento especialmente acusado de la gripe, cuya incidencia casi se ha cuadruplicado en apenas una semana. La presión es mayor entre la población infantil y los mayores de 80 años, precisamente algunos de los colectivos prioritarios de la campaña.

Pese a este escenario, la vacunación avanza a buen ritmo. Andalucía ha superado en solo dos meses y medio los datos de toda la campaña anterior, y Sevilla suma más de 406.000 personas vacunadas frente a la gripe, un 14% más que en las mismas fechas del año pasado. La imagen de las colas rodeando las Setas confirma que la estrategia de salir a la calle para facilitar el acceso a la vacuna está calando entre la población y se consolida como una herramienta clave para frenar el avance del virus en plena antesala del invierno.