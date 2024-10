Colas de madrugada para coger cita con el médico en Gilena

Conseguir una cita con el médico de familia sigue siendo el caballo de batalla de la Atención Primaria en algunos puntos de la provincia de Sevilla. Lograr una cita no es tarea sencilla y no en pocas ocasiones la solución para pelear por una de las consultas programadas para el día es madrugar.

Los usuarios de los centros de salud de la Zona Básica de Estepa, en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna, son los que más están acusando esta situación. No importa donde esté el centro sanitario. Estepa, Pedrera, Marinaleda o Lora de Estepa. La situación es la misma: hay que irse a la puerta del ambulatorio para pedir cita porque en la aplicación es imposible. Aunque las colas más llamativas se producen en algunos centros, entre los que está el consultorio de Gilena.

Prueba de ello es el vídeo que desde la asociación Marea Blanca se ha difundido en las redes sociales. En las imágenes, que se corresponden con el pasado viernes 4 de octubre, se puede ver cómo una decena de vecinos aguarda de madrugada a las puertas del consultorio para poder acceder al centro y coger una cita con el médico que, a partir de las 8:00, se dan en el mostrador para ese mismo día.

Las situaciones personales son diversas, pero la conclusión es la misma: "es imposible conseguir una cita", se quejan al unísono los vecinos, mientras la coordinadora de Marea Blanca en Gilena, Mari Baena, relata la problemática que se vive en el municipio por la falta de facultativos. Una gran pancarta en el balcón del centro donde reza el lema "¡Médico ya!" es otra prueba de la situación de hartazgo entre los usuarios.

"Son las siete de la mañana y estamos a las puertas del consultorio de Gilena esperando que abra. Hay personas que están desde las 06:30 horas", afirma Baena. "He llegado a las 6:25 horas para coger cita para recoger el resultado de una analítica y un número de urgencias para mi hijo que está que no se puede mover. Si no fuera urgente, no me vendría aquí a estas horas", indica a la cámara una vecina. "He llegado a las 6:55 horas para recoger unos resultados de unas pruebas. Llevo dos semanas esperando a ver si puedo coger un número para que me vea el médico", sostiene otro.

Colas de vecinos a las puertas del consultorio de Gilena. / M. G.

Las imágenes difundidas también muestran cómo a medida que se acerca la hora de apertura del centro, el número de personas que hacen cola aumenta. La situación no mejora con las puertas abiertas y el reguero de vecinos que aguardan su turno para poder acceder al mostrador sigue siendo visible desde la calle.

"Falta más del 50% de la plantilla médica"

La zona básica de Estepa es una de las siete que conforman el área sanitaria de Osuna, integrada en su mayoría por pueblos de la Sierra Sur, los principales afectados por el "colapso sanitario" que padece la atención primaria rural desde hace meses, según denuncian desde Marea Blanca. Las concentraciones, e incluso encierros, se suceden en los municipios de la comarca para exigir una cobertura sanitaria "digna". Las últimas tuvieron lugar el pasado mes de septiembre, tras el parón veraniego. La próxima está prevista para este jueves a las 11:00 en el Hospital de la Merced de Osuna. El objetivo, denunciar la creciente precariedad en la atención sanitaria.

Fuentes de la Consejería de Salud y Consumo reconocen que la zona a la que pertenecen estas localidades es una zona de "muy difícil cobertura" y de ahí la "complicación" para cubrir los cupos médicos ante alguna incidencia. Asimismo, apuntan que la plantilla está "dotada de los profesionales necesarios", pero que "todo se complica" ante cualquier contratiempo.

El Sindicato Médico de Sevilla, por su parte, muestra su "absoluto rechazo" a la situación en esta zona donde, asegura, "falta más del 50% de la plantilla de médicos de familia" y "no hay ningún especialista en Pediatría". La asistencia a la población infantil está cubierta por médicos de familia en funciones de pediatría y sólo en las localidades de Pedrera, Gilena y Espepa, según apuntan desde el sindicato.

El panorama es complicado. Según las mismas fuentes, en Estepa, de los siete cupos de médicos de familia, sólo hay cuatro en activo, y de dos pediatras, hay un médico de familia en función de pediatría; en Herrera, no hay pediatras y de cuatro médicos de familia, suelen estar operativos, dos; en Gilena hay dos médicos de familia y otro más en función de pediatría, sólo los viernes; en La Roda de Andalucía, de tres médicos de familia y un pediatra, actualmente no habría ninguno, estando la asistencia sanitaria cubierta por un médico que se desplaza algunos días desde Casariche y otros con un Dispositivo de Apoyo; en Casariche hay un médico de tres y ningún pediatra; en pedrera hay tres médicos que se comparten con otros pueblos y otro en función de pediatría; entre Marinaleda y Matarredonda, tienen un médico de familia para ambos; en Badolatosa hay dos médicos e familia, estando uno de ellos para atender a la población infantil; y en Lora de Estepa, no hay ni médicos de familia ni pediatras en estos momentos.

Ante ello, el presidente de Atención Primaria, Rafael Gómez, considera que el problema "es una cuestión de dinero". "Sólo mejorando las condiciones de los profesionales en las zonas de difícil cobertura, haciéndolas más atractivas, se podrá evitar que la Atención Primaria acabe muriendo en estas localidades", sentencia.