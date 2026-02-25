El Colegio Buen Pastor representará a los Economistas de Sevilla en el torneo nacional de Bachillerato

El Colegio Buen Pastor se proclamó ganador el pasado martes en la fase territorial de la cuarta edición del Torneo de Debate Económico 2025, organizado por el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, en colaboración con el Consejo General de Economistas de España.

La fase territorial se desarrolló el 16 de febrero en la sede colegial y contó con la participación de los centros IES Pino Montano, Colegio Alemán de Sevilla, Colegio Buen Pastor, Colegio St. Mary’s School, Colegio Salesianos de San Pedro, IES Antonio de Ulloa, Colegio Santa Ana y Colegio Sagrado Corazón de Sevilla–Fundación Spínola.

Tras los distintos enfrentamientos celebrados durante la jornada, cuatro equipos accedieron a las semifinales: el IES Pino Montano se enfrentó al Colegio Salesianos de San Pedro, mientras que el Colegio Buen Pastor debatió frente al Colegio St. Mary’s School. Estas semifinales pusieron de manifiesto no sólo el talento y la capacidad argumentativa del alumnado, sino también la implicación y dedicación del profesorado que ha acompañado a los equipos durante el proceso de preparación frente al tema planteado en esta edición: "¿Es la utilización del dinero digital más eficiente y responsable que el dinero en efectivo?", en sintonía con el lema del Día de la Educación Financiera 2025, Infórmate. Planifica. Decide.

Los finalistas

Los equipos vencedores, Colegio Buen Pastor y Colegio Salesianos de San Pedro, accedieron a la final territorial, celebrada al día siguiente en la sede del Banco de España en Sevilla, donde tuvo lugar el último y decisivo debate.

El director de la sucursal del Banco de España en Sevilla, Fernando de Arteaga, dio la bienvenida a los equipos y familiares junto al decano de los Economistas, Francisco José Tato, en la sesión final, inaugurada por Eva Valdenebro, secretaria técnica del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, quien ejerció como cronometradora durante el debate. El jurado estuvo compuesto por Francisco J. Tato, Fernando de Arteaga y Ángela Vizcaíno, presidenta de la comisión de Formación y Empleo del citado colegio profesional.

Este tipo de iniciativas reflejan el firme compromiso del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y del Consejo General de Economistas de España con la promoción de la educación financiera y el desarrollo de competencias clave entre los jóvenes, con lo que se contribuye a su preparación para afrontar los retos del entorno económico actual.

Plan de Educación Financiera

El Consejo General de Economistas de España (CGE) organiza la fase nacional del Torneo de Debate Económico, que celebra su cuarta edición, enmarcado en el Plan de Educación Financiera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, colaborando así mismo, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Más de 150 centros educativos y 800 alumnos de toda España han participado en esta iniciativa, que busca fomentar la educación financiera y el pensamiento crítico entre los jóvenes.

El torneo de debate tiene como objetivo el acercamiento a los estudiantes al pensamiento económico, para propiciar un incremento de la cultura financiera. Se busca generar un espíritu crítico ante los planteamientos propuestos, con el desarrollo de habilidades de reflexión y capacidad de argumentación, de manera que los alumnos adquieran instrumentos que puedan servirles en su vida académica, laboral y personal.