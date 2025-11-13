El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla celebra la primera jornada nacional sobre bienestar animal

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla ha celebrado este jueves 13 de noviembre la I Jornada "Farmacia, Medicamentos y Bienestar Animal", convirtiéndose en la primera iniciativa a nivel nacional organizada bajo el enfoque One Health. Este innovador modelo integra la salud humana, animal y medioambiental como un sistema interconectado, marcando un hito en la formación farmacéutica española.

La apertura del evento contó con la participación de Jaime Román Alvarado, presidente del Colegio; Joaquín Sayago, vocal de Farmacia Rural y Salud Animal; y Silvia Pozo, recientemente nombrada delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla. Durante su intervención, Román destacó que "esta jornada refleja la vocación del farmacéutico de estar al servicio de la salud en todas sus dimensiones, ampliando su conocimiento y capacidad de acompañamiento a la ciudadanía también en el ámbito salud y bienestar animal".

Por su parte, Joaquín Sayago subrayó el papel fundamental de la farmacia comunitaria en la educación sanitaria de familias con mascotas, mientras que Silvia Pozo valoró positivamente "el profundo esfuerzo del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla por situar la formación en el centro y por anticiparse a los nuevos escenarios sanitarios que exige la sociedad actual".

Un programa completo

Patrocinada por Bidafarma y Picart, la jornada congregó a farmacéuticos comunitarios procedentes de diversas provincias como Sevilla, Cádiz, Málaga y Badajoz. El programa abordó aspectos clave como la normativa del Real Decreto 666/2023, además de contenidos específicos sobre vacunación, nutrición funcional y farmacología animal. Los asistentes también pudieron familiarizarse con herramientas especializadas como CIMAVET y ESUAVET, fundamentales para la práctica farmacéutica en el ámbito veterinario.

La salud "en todas sus dimensiones"

Un elemento destacado del encuentro fue la sección denominada "Zona PET", donde se abordaron estrategias prácticas para transformar los establecimientos farmacéuticos en espacios de referencia para la salud animal. Complementariamente, se organizó una mesa redonda sobre el modelo One Health que reunió a representantes de diversos sectores: distribución, formulación magistral, industria y entidades dedicadas a la protección animal. En la provincia de Sevilla existen actualmente más de 110.000 animales censados, lo que equivale aproximadamente a un animal por cada cinco habitantes de la región. El perfeccionamiento de los conocimientos farmacéuticos en materia de medicamentos veterinarios y prevención de enfermedades contribuye significativamente al bienestar colectivo, consolidando el papel de la farmacia como un agente sanitario de confianza para la ciudadanía.