El colegio de Sandra Peña defiende a sus profesores tras la querella de la familia

El colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estudiaba Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado octubre tras ser víctima de un presunto caso de acoso escolar, ha respondido a la querella presentada por la familia de la adolescente, en la que acusa al centro concertado de tres delitos, entre ellos, el de homicidio. La Fundación Educativa Mary Ward, titular del colegio, ha enviado a las familias un comunicado en el que defiende a los profesores que atendieron a esta alumna y considera que tales acusaciones "no son justas".

En dicho escrito, la citada entidad califica de "extrema gravedad" las declaraciones de la familia en sede judicial. "La Fundación Educativa Mary Ward se siente en la responsabilidad de manifestar públicamente su apoyo y confianza en los profesores a los que se les atribuye conductas penales", refiere la institución, que "rechaza las acusaciones contra nuestros docentes y contra el colegio, ya que no responden a la realidad de lo acontecido y, por tanto, no son justas".

A continuación, recuerda el procedimiento llevado a cabo en este centro concertado desde que se tuvo conocimiento de "la posible situación de vulnerabilidad" por la atravesaba Sandra Peña. Una actuación que estuvo siempre coordinada con la familia. "Se actuó con diligencia y se adoptaron todas las medidas que se contemplan en los protocolos", asegura. Entre ellas, mantener una comunicación periódica con un profesional externo, informar al claustro de Secundaria para "el bienestar de la alumna", designar a dos docentes como figuras de apoyo y asesorar a los padres para que solicitaran una derivación a los servicios de salud mental.

Colaboración con la Justicia

"La Fundación Educativa Mary Ward quiere hacer hincapié en que seguirá colaborando con la Justicia y con las autoridades educativas en el esclarecimiento de unos hechos que nos han sumido también en el dolor y en la conmoción por la muerte de nuestra alumna, cuya memoria y recuerdo pervivirá siempre con nosotros", abunda el escrito.

De igual modo, se hace hincapié en que desde la muerte de la menor, el centro ha mantenido "una actitud de prudencia" en sus comunicaciones públicas, con el fin de seguir las indicaciones de las autoridades competentes y garantizar en todo momento "la protección de todos nuestros alumnos, que constituyen nuestra máxima autoridad".

Sin registro en el Séneca

Debe recordarse que, aunque en este comunicado se señala que se adoptaron todas las medidas contempladas en los protocolos, la Consejería de Educación y el propio colegio reconocieron que no se informó de la situación que atravesaba la menor al Servicio de Inspección correspondiente, trámite que se lleva a cabo a través del registro en el programa Séneca. Esta falta de comunicación provocó que la administración competente no tuviera conocimiento de un posible acoso escolar, lo que llevó a no activar el procedimiento contemplado para estos casos.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, se reunió la semana pasada con la familia de Sandra Peña. Tras ese encuentro, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, reconoció que esperan que al centro educativo le caiga la mayor sanción posible, que incluye la retirada del concierto.