El colegio donde estudiaba Sandra Peña celebra una misa en su memoria

El colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra Peña, la joven de 16 años que se suicidó el pasado octubre tras sufrir presuntamente acoso escolar, celebrará una misa en memoria de la joven. El oficio religioso tendrá lugar este jueves, a las 10:00. A él sólo pueden acudir el alumnado de ESO, donde estudiaba la adolescente, y el profesorado.

Esta eucaristía -que será presidida por el capellán del centro educativo, Alfredo Morilla- se celebrará una semana después de la que tuvo lugar en la parroquia de San José Obrero, templo que se quedó pequeño debido al gran respaldo mostrado a la familia de Sandra Peña.

En un comunicado enviado hoy miércoles, la dirección del colegio pone en conocimiento de las familias que este jueves, 6 de noviembre, a las 10:00, "celebraremos en el colegio una eucaristía en memoria de Sandra Peña. Será presidida por nuestro capellán, Alfredo Morilla".

"Esta eucaristía será un momento íntimo para el alumnado de Secundaria, momento de compartir juntos estos durísimos momentos vividos", refiere el comunicado, que se fundamenta en esta intimidad para restrigir la convocatoria de la misa en memoria de Sandra: "por ello, en este caso, a la eucaristía sólo podrá asistir el alumnado de ESO y el profesorado". Las familias de los estudiantes -muchas de las cuales se han mostrado bastante críticas con la postura mantenida hasta ahora por dicho colegio respecto al acoso escolar- no están invitadas al oficio religioso. Se desconoce si a la misma se ha invitado a los padres y hermano de Sandra.

Críticas de las familias

Debe recordarse que uno de los motivos de las críticas de las familias en este asunto ha sido la tardanza del centro educativo en reaccionar al suicidio de la joven, ya que no emitió un comunicado hasta dos días después de que se quitara la vida. En él nunca hablaba de suicidio y mucho menos de acoso escolar.

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP informó de que, pese a que se tomaron medidas -separar de clase a Sandra de las compañeras presuntamente acosadoras, por petición de la madre de la joven- y de los claros indicios existentes, el colegio Irlandesas de Loreto no activó el protocolo antiacoso ni contra las conductas autolesivas. La Fiscalía investiga este asunto, tanto por la responsabilidad del centro concertado como de las presuntas acosadoras.