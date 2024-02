La red de colegios Attendis reúne en un encuentro en Sevilla a casi mil alumnos

Los 850 alumnos de las 20 sedes de Attendis en Andalucía y Extremadura han participado en el Attendis University Summit '24 que se celebra con la finalidad de ayudar a los alumnos de segundo de Bachillerato a elegir su futuro universitario y formativo. El objetivo que se persigue es facilitar el contacto de los alumnos con universidades, escuelas de negocios e instituciones de formación superior, con la aportación de una visión integral de la etapa más inmediata que les depara su futuro.

El encuentro fue inaugurado por Sandra Pérez Jiménez, directora general de Attendis. Lo ha presentado y moderado el psiquiatra Antonio Alfonso Hernández. Ha contado con la intervención de Alejandro López, Jandro, actor, presentador de televisión, humorista, mago, director, guionista y escritor español.

Jandro es campeón de España de magia cómica. Se caracteriza por realizar efectos propios de gran impacto aderezados con un humor muy característico e inimitable. En la conferencia, patrocinada por Editorial Casals, K-Twin, Jandro ha reflexionado sobre cómo se generan las ideas. Animó a los alumnos a almacenar todo el aprendizaje posible. "Mientras más grande es la base, más alta será la pirámide". Y a no tener miedo a nada, ya que "el ridículo no existe y el rechazo es lo normal. No nos podemos enfadar por lo normal, del mismo modo que no nos podemos enfadar porque la lluvia moje". También animó a cambiar el "solo" por el "aún", ya que eso cambia la perspectiva de lo que podemos hacer con el tiempo que nos queda. El conferenciante ha intercalado estas ideas con trucos de magia.

La intervención de la consejera

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha interpelado a los alumnos a seguir en la base del esfuerzo. "No os olvidéis nunca del esfuerzo y de la ilusión, son la base para construir vuestros sueños". Ha hablado de la fortaleza del sistema educativo andaluz, que es la suma de la enseñanza pública y la concertada. "Todos son necesarios, no sobra nadie, nos necesitamos para construir el futuro de Andalucía".

Por su parte, la delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha agradecido la oportunidad de asistir a este evento. Ha destacado que Attendis eduque a sus alumnos en valores, "Sevilla y Andalucía lo necesitan".

Un foro de diálogo

Como en ediciones anteriores, el evento ha acogido la final del concurso de MicroTalks. Uno de los ejes centrales del Summit es realizar un foro de diálogo para que los participantes expongan sus puntos de vista y establecer planes de acción sobre diversos aspectos que afectan al desarrollo de nuestras ciudades: educación; consumo; trabajo y ocupación; ocio y cultura; transporte; energía, sostenibilidad y gestión urbana; salud, bienestar y deporte; producción y creatividad; turismo; y conciencia social. Con este objetivo se convocó el Concurso Attendis MicroTalks, en el que han participado los alumnos de segundo de Bachillerato de los colegios Attendis, durante el primer trimestre del curso.

La sede de Las Chapas ha sido el centro ganador. El jurado ha estado formado por Ana Millán, directora de comunicación del Consejo Audiovisual de Andalucía; Rocío Reina, directiva y profesora de la Escuela de Negocios San Telmo; José Ángel Domínguez: director de ejecutivo de la Fundación Cretio; y Antonio Olivero: director comercial de Diario de Sevilla.

Este año, el premio, como en ocasiones anteriores, también será solidario: el equipo ganador donará 500 euros a la ONG o fundación que escojan sus miembros.

Las becas Attendis

A continuación se han impuesto las becas Attendis a los delegados de las clases de segundo de Bachillerato de las 20 sedes. La directora general, Sandra Beatriz Pérez, ha referido que "queremos que esta beca os recuerde que a las metas se llega poniendo pasión, empeño y perseverancia.Y que no habéis llegado solos hasta aquí, ni estaréis solos en el porvenir".

Uno de los objetivos principales del Attendis University Summit es servir de lugar de encuentro entre los alumnos y su futuro universitario. Para ello, el trato directo a través de los stands de las distintas universidades les brindó la oportunidad de informarse sobre las distintas opciones y aclarar cualquier duda.

Esta edición ha contado con la presencia de Universidad de Navarra, Instituto de Estudios Bursátiles, Les Roches, Las Fuerzas Armadas, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, Universidad Europea de Madrid, Universidad Loyola, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Villanueva, ESIC Business&Marketing School, Antonio de Nebrija, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad CEU San Pablo, Centro de Estudios Garrigues, EU Business School, San Telmo Business School, Universidad de Gibraltar, Schiller University y varios colegios mayores.

El grupo educativo

Attendis es el mayor grupo educativo del sur de España. Cuenta con más de 10.000 alumnos y más de 1.000 empleados. A lo largo de sus 50 años de historia se han graduado en sus aulas más de 25.000 estudiantes.

Apuesta por la pedagogía de alto rendimiento en competencias y valores para la vida. La aspiración de los colegios Attendis es proporcionar a sus alumnos, a través de una enseñana personalizada, las competencias y valores necesarios para desenvolverse en un mundo global y comprometerse con la mejora de su entorno.