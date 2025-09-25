Dos colegios más de Sevilla en pie de guerra por el calor y la falta de luz

Dos colegios públicos de Sevilla se han sumado estos días a las protestas por el calor en las aulas y por el incumplimiento de la ley de bioclimatización en los centros educativos. Uno de ellos es el CEIP Arias Montano, en la Macarena, y el otro es el Calvo Sotelo, en la calle Arroyo. Ambos han inicidado movilizaciones, que se unen así a las emprendidas la semana pasada por el CEIP Borbolla, en Nervión.

Los padres y alumnos del CEIP Arias Montano realizaron una concentración de protesta a las dos de la tarde, hora de la salida, el pasado martes. El problema de este centro no es sólo el calor en las aulas, sino los cortes de luz que sufre el centro. Durante la semana pasada, estas interrupciones del suministro eléctrico hicieron inviable dar clase en esta escuela. "Aulas a más de treinta grados, sin luz, debido a fallos en la nueva instalación eléctrica, provocaron que el viernes pasado varias aulas se vaciaran para llevar al alumnado al patio", apuntó el AMPA del centro en una nota de prensa.

El curso pasado, la comunidad educativa del Arias Montano "sufrió las obras de la nueva instalación eléctrica", con trabajos en el patio y en las aulas, a las que tuvieron que adaptarse. La obra, asegura el AMPA, debía terminar en mayo de 2025 y se alargó hasta final de curso. "Se suponía que al empezar el curso estaría todo listo, pero ha empezado a saltar la luz". La semana pasada, con un calor elevado, las aulas registraron más de treinta grados, "sin luz, sin ventiladores, sin aire, sin pizarras digitales". Así, dicen los padres, comenzó el curso en esta escuela de la Macarena.

Recogida de firmas en el CEIP Calvo Sotelo. / José Ángel García

El servicio de comedor también se vio afectado, ya que "sin luz, las neveras, hornos y lavavajillas también dejan de funcionar". Tanto el AMPA como el centro contactaron con el Ayuntamiento de Sevilla y "todos los organismos que hemos podido, pero el problema persiste". "Desde el Ayuntamiento, culpan a la acometida de Endesa, pero la realidad es que una semana después, seguimos con los mismos problemas". El AMPA considera "inaceptable esta situación" y exige una solución inmediata por parte del Consistorio, responsable del edificio.

"La comunidad educativa no comprende cómo no es prioritario para el Ayuntamiento solucionar el problema, y cómo puede ser que un servicio público, como una escuela, pueda estar sin poder encender un ventilador en un aula", indica el comunicado de los padres, que también se quejan de la masificación en las aulas. En el colegio se ha cerrado una línea en Infantil de 5 años y en Primero de Primaria, que la Consejería de Educación justifica en la bajada de la natalidad. "Llevamos años pidiendo una bajada de ratio, en lugar de la supresión de aulas abarrotadas, y ahora además a oscuras".

"Las familias del Arias Montano estamos cansadas de sufrir el abandono por parte de las instituciones públicas. Patios peligrosos, retirada de líneas en pleno verano (con el aumento en la ratio que eso implica) y por supuesto, un sistema eléctrico que se ha demostrado deficiente". Ya durante el curso pasado, la comunidad educativa de este colegio se encontró con "varios frentes abiertos". Se inhabilitó una de las entradas, se retiraron los enchufes de los ventiladores instalados en las paredes y se cerró parte del patio. Ahora, se encuentran con que la nueva instalación no está terminada "y salta la luz cada dos por tres".

Dos horas antes de la protesta celebrada este martes, el Ayuntamiento de Sevilla informó de que ha renovado por completo el sistema eléctrico del CEIP Arias Montano con una inversión de 363.000 euros. "Estos trabajos encaran su recta final a falta de unas actuaciones que acometerá Endesa, y con las que este colegio público contará con una instalación totalmente modernizada y con mayor potencia de uso", apuntó la delegada de Educación, Blanca Gastalver.

En el caso del Calvo Sotelo, los padres se están movilizando y han iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir que se cumpla la ley de bioclimatización. Al igual que ocurre en otros colegios, se trata de edificios antiguos que requieren una gran inversión para instalar los sistemas de aire acondicionados eficientes. Llevan ya unas 300 firmas. Por el momento han cerrado la recogida únicamente a los miembros de la comunidad educativa, es decir, padres y profesores. La Asociación de Famiilas del Alumnado (AFA) ha pedido permiso para realizar una concentración el próximo 6 de octubre.