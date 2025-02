Los comerciantes de Triana piden suspender el inicio de obras en Pagés del Corro por falta de consenso

La asociación de comerciantes de Triana ha expresado su profundo malestar con las obras del Pagés del Corro que levantarán esta arteria principal del barrio de un kilómetro de longitud durante al menos dos años, hasta 2027. Su principal queja es que el Ayuntamiento de Sevilla no ha explicado los detalles con antelación al centenar de comercios afectados y que el gremio se ha enterado por los periódicos.

"Los comerciantes estamos todos indignados. Estas no son formas de hacer una obra que se va a ir a dos años. Es la arteria principal del barrio, que afecta a todos los comercios y vecinos, y que afecta al barrio entero porque parte el barrio en dos. Con la movilidad ya desastrosa que tenemos y la nulidad de aparcamientos que tenemos esto va a ser un caos. Una obra de esta envergadura, que se puede llevar por delante muchísimos negocios familiares, merece unas reuniones un poquito antes, y un tiempo para madurarlo, para ver lo que podamos aportar, ver las experiencias con otras obras cercanas como las que se hicieron en la Ronda de los Tejares. Pero no así de sopetón. Entendemos que no son las formas", lamentaba este martes Jesús Amador Bravo, secretario de la asociación de comerciantes de Triana y propietario de uno de los establecimientos afectados por la obra.

Al día siguiente de salir la noticia, la asociación asegura que pidió al distrito de Triana, que dirige Manuel Alés, una reunión con el gremio de comerciantes, en la que estuvieran las partes implicadas (Urbanismo, Emasesa, Movilidad..). "Pero no hemos tenido respuesta. no nos han contestado para citarnos, para reunirnos", lamenta el secretario.

Por este motivo, la asociación de comerciantes reclama que se paralicen las obras hasta que el gobierno local informe de todos los detalles a los perjudicados. Con este fin, la entidad que representa a este gremio va a pedir este jueves 27 de febrero en el pleno del distrito de Triana apoyos a esta petición de paralización.

"Se propone la suspensión del inicio de estas al menos hasta que las partes afectadas seamos informadas convenientemente por parte de todas las áreas municipales que intervendrán en esta obra: Emasesa, Urbanismo, Movilidad, Lipasam...y se llegue a un consenso de todas las partes", reza la propuesta.

En la propuesta se señala "la gravedad y las posibles consecuencias que esta obra puede acarrearnos tanto por su envergadura como por su larga duración en la ejecución".

"Los pequeños comerciantes están en pánico"

El gremio critica que se han enterado por la prensa del inicio de las obras de Pagés del Corro este mes de julio y de que durará unos dos años. Y teme la reducción de su actividad durante los 24 meses que se prolongará la obra y que afecte a la supervivencia de los negocios de la zona, ya que en este tipo de obras de larga duración suelen desaparecer al final de la misma no menor de un 20% de los negocios.

"Los pequeños comerciantes a los que represento están en pánico. El día que salió la noticia en el periódico vinieron unos 15 aquí a verme a mi cafetería. La gente venía alarmada, asustada. Preguntaban ¿qué va a pasar aquí? ¿por qué en julio? ¿pero cómo lo van a hacer? Y yo les decía, mira, es que no lo sé, es que no han informado", relata Jesús.

"Nosotros entendemos que con la envergadura de esta obra y con el tiempo que va a tardar, se va a llevar por delante un 20% de comercios y los que sobrevivan se quedarán tocados porque, claro, los que tenemos negocio vamos poniendo nuestro patrimonio, nuestro dinero, para aguantar, y cuando llega al final, si llegas, es con la cartera vacía, ¿me entiendes?", se lamenta el secretario.

"Si hay que hacer esta obra se hace, pero hay que hacerlo bien. Nos negamos a que se ejecute una obra de la que no nos han informado, y que no sabemos cómo se va a ejecutar, cuánto tiempo realmente va a durar. Pedimos que todas las partes implicadas se reúnan con nosotros, nos expliquen, y lleguemos a puntos de encuentro con Urbanismo, Emasesa, Movilidad, Lipasam (para saber dónde habrá que tirar la basura). Nos tendremos que sentar las veces que sea con el Ayuntamiento, con todas sus empresas municipales, con todas sus delegaciones, vecinos y comerciantes", subraya.

El barrio recuerda que Emasesa hizo hace dos o tres años otra gran obra en la Ronda de los Tejares, con la que se abrió la calle entera para meter todas las canalizaciones. Se proyectó para un año pero duró dos años, con la diferencia de que no afectaba a comercio alguno. "El problema de Pagés del Corro es que es la arteria principal del barrio de Triana, que ya está absolutamente estrangulado en movilidad. Esto es horroroso para aparcar, para moverse, para salir, para entrar, esto es un escándalo. Cuando se hizo la obra de la Ronda de los Tejares no afectaba a los comercios porque allí solo hay vecinos, no comercios. A los vecinos se les dio una solución para aparcar con el aparcamiento que habilitaron en el Charco de la Pava", explica.

En el caso de Pagés del Corro, la asociación rememora que Emasesa tiene planteada esta obra desde 2018, pero se ha ido retrasando.