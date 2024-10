El comisionado pide un plan especial de seguridad para el Polígono Sur tras los tiroteos con armas de guerra

El comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, solicitó este lunes al Gobierno central que implante un plan especial de seguridad en el Polígono Sur. Bretón reacciona así a los tiroteos registrados durante el fin de semana en las Tres Mil Viviendas, en los que se usaron armas de guerra. "Evidentemente estamos muy preocupados. Hemos pasado de que alguien hiciera ostentación de armas con una pistola o una escopeta a que se utilice armamento muy sofisticado", apuntó Bretón, que destacó que incluso los disparos al aire pueden entrañar una "gran peligrosidad".

Recordó el comisionado que en el barrio ya tienen experiencia trágica con balas perdidas, en referencia al asesinato de una niña de siete años alcanzada por un disparo de un clan de narcotraficantes, en agosto de 2013, algo que estuvo a punto de repetirse el pasado mes de junio, cuando otra menor resultó herida leve por una bala perdida que entró por la ventana de su casa. "Esperemos que haya una respuesta contundente por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que haya detenciones y que se establezca un plan especial de seguridad en el Polígono Sur, con más presencia policial y controles de armas, tanto en determinadas viviendas como en vehículos".

Sólo así, entiende este cargo, se podría "evitar esa sensación de miedo, indignación y estupor" con la que viven los vecinos del Polígono Sur y que el pasado fin de semana pudieron sentir todos los ciudadanos de España al ver los vídeos de los tiroteos que se hicieron virales a través de internet y las redes sociales. "Esto debe ser un punto de inflexión", insistió Bretón, que vinculó el tiroteo al cultivo de marihuana que ha colonizado el barrio, algo que él lleva años denunciando. "Yo confío en la policía, y sé y me consta que está haciendo una investigación sobre quiénes son las personas que poseen estas armas, y que el fruto de esta investigación sea la detención de determinados sujetos", apuntó.

El origen del conflicto fue intento de vuelco, como se conoce en el argot policial a los robos de droga entre clanes de narcotraficantes. "Las plantaciones de marihuana suponen un problema muy importante, pues hay mucho dinero de por medio en distintos clanes y eso hace que la rivalidad entre ellos vaya en aumento, y la tensión también". Bretón insistió en que esta actividad ilegal entraña "un perjuicio para el 90% de la población que vive aquí, que es gente humilde y que al final se ve atrapada o secuestrada por estas rivalidades". En cuanto a si el número de efectivos policiales que hay en la zona son suficientes, el comisionado señaló que eso es "una cuestión operativa" de la Policía Nacional, ya que "ellos son los que tienen que ver si son capaces con lo que tienen de atajar este problema o no".

Subrayó que "lo que indudablemente hay que hacer es un esfuerzo aquí en estos barrios, pero no sólo aquí en el Polígono Sur, sino en barrios de similares características que hay en Sevilla, porque no nos podemos permitir el lujo de tener una ciudad con determinados barrios donde la delincuencia vayan creciendo y este tipo de problemas se vayan normalizando". "Lo peor que puede suceder es que al final se vea normal lo anormal. Y lo que ocurrió este fin de semana evidentemente es anormal y no debemos de darle un factor de normalidad por el hecho de que esto ocurre en estos barrios y no ocurre en el resto de la ciudad". Por ello, destacó que la peligrosidad de que sucesos como este se extiendan "como una mancha de aceite, que lo que hay que hacer es contenerla", porque "el tema de las plantaciones de marihuana empieza y puede acoger otro barrio, otras zonas y al final es un auténtico problema metido en el epicentro de la ciudad".

El Gobierno considera el incidente de "enorme gravedad"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, explicó que están siendo analizada la munición intervenida y los restos de proyectiles encontrados en el lugar de los hechos. "La tipología del armamento y la peligrosidad y profundidad las sabremos en las próximas fechas, pues están siendo objeto de análisis, pero es un hecho de enorme gravedad que nos ocupa y nos preocupa, y debe preocupar también a la sociedad en general para ser capaces de dar una respuesta adecuada", indicó Toscano, que comparó lo que ocurre en el Polígono Sur con "otras zonas de Europa".

"El Polígono Sur es uno de los barrios más deprimidos del país. Siempre decimos que hay una cuestión de seguridad que hay que abordar, y en ello se afanan a diario las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero también hay otras cuestiones que merecen ser abordadas y que también son importantes, desde el punto de vista del empleo, de las políticas urbanísticas, de vivienda, etcétera, y de una manera cooperativa entre todas las administraciones", señaló Toscano, que pidió que no se criminalice a todo el barrio. "Es una zona de Sevilla que efectivamente tiene dificultades, pero donde también hay un volumen importante de ciudadanos que tienen derecho a vivir en paz y a desarrollar sus vidas con normalidad".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, volvió a insistir en la falta de policías nacionales en la ciudad. "Las imágenes que nos llegan de las Tres Mil Viviendas son inadmisibles. Es urgente que todas las administraciones nos sentemos para abordar la alarmante falta de policías nacionales. Y también las acciones conjuntas en esta zona de la ciudad", dijo el alcalde a través de su cuenta de Twitter. Fuentes de la administración central aseguran que el catálogo de la Policía Nacional en Sevilla está cubierto al 94% y niegan el déficit al que se refiere continuamente el regidor.

Los vecinos piden acabar con la impunidad

La plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, reclamó de nuevo a las autoridades "acabar con la impunidad" de quienes delinquen y rompen la convivencia y no "esperar a que haya una guerra". Según explicó a Europa Press Rosario García, portavoz de la plataforma, el tiroteo habría surgido como consecuencia de una "disputa" entre bandas posiblemente "nuevas" en la zona, ante lo cual "empezaron con los tiros para demostrar la fuerza que cada uno tiene".

García mostró la "indignación" de la ciudadanía ante este grave suceso. Dijo que al menos no se ha traducido en "ninguna desgracia" humana en el sentido de que no constan heridos y reclamó que las administraciones actúen "ya en serio" para trasladar a los grupos criminales que "quien manda es la Administración". De este modo, llamó una vez más a "acabar con la impunidad" poniendo "los recursos tan necesarios para que no ocurran estas cosas" y no "esperar a que haya una guerra". Además, alertó que en las redes sociales han circulado mensajes "criminalizando" al conjunto de la ciudadanía del Polígono Sur, donde vive "gente muy digna".