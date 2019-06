La concejal de Vox dice que "bandas comunistas" acosan a los vecinos de la Macarena

La candidata de Vox a la alcaldía y concejal electa, Cristina Peláez, está convencida de que hay “bandas comunistas acosando” a vecinos de la Macarena. Así al menos lo ha difundido este martes en su cuenta de Twitter al hacerse eco de las reivindicaciones de colectivos y asociaciones vecinales contra la implantación de un centro de inserción sociolaboral para menores extranjeros en el barrio.

Peláez ha cargado contra el delegado territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Joaquín Pérez Blanes, de Ciudadanos, pro haber desoído las quejas de las asociaciones, al tiempo que ha afirmado en su cuenta de Twitter que desde Vox “seguiremos apoyando a los vecinos, acosados ahora también por bandas comunistas”.

Nos informan vecinos de la Macarena que el delegado de @AndaluciaJunta de @CiudadanosCs les dice que el centro MENA sigue adelante, por lo que desoye las reivindicaciones de las asociaciones. Seguiremos pues apoyando a los vecinos, acosados ahora también por bandas comunistas. https://t.co/CNS8tlgX3I — Cristina Peláez (@cristinapelaez) 11 de junio de 2019

Los colectivos de vecinos de la Macarena y su entorno, como Miraflores-Trinidad, San Luis-Pumarejo, San Marcos y Moravia-San Julián, se sienten “engañados” por la promesa de redistribución de estos centros y piden que no se ubiquen más en la zona, puesto que consideran que el barrio “no puede con más centros sociales, sean del tipo que sean, pues provocan un efecto llamada, lo que está llevando a que no se esté atendiendo bien a estas personas, debido a la masificación. Nuestro rechazo no va contra estas personas, necesitadas todas de atención, sino contra las instituciones públicas que están permitiendo la degradación de las personas y el barrio y creando situaciones de inestabilidad vecinal”.