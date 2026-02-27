Condenan al Ayuntamiento a pagar a los policías locales las horas extra de la final de la UEFA

Un juzgado de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento de la capital a pagar las horas extra a los policías locales que trabajaron en el dispositivo de la final de la Europa League del año 2022. El partido se disputó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el 18 de mayo del citado año, y enfrentó al Glasgow Rangers y al Eintracht de Fráncfort, con victoria de los alemanes. Más de un centenar de agentes de la fuerza municipal tuvieron que trabajar más horas de las previstas por circunstancias sobrevenidas y cambios de última hora, pero estos trabajos no quedaron reflejados en los estadillos, por lo que el Ayuntamiento se negaba a pagarles estos servicios.

Los policías han tenido que recurrir a la Justicia para reclamar estos pagos. Lo han hecho de la mano del sindicato CSIF. Ya se ha conocido la sentencia del primero de los policías, a quien el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla le ha dado la razón, obligando al Ayuntamiento a pagarle a un agente 239,70 euros más intereses por ocho horas extraordinarias que éste hizo los días previos a la final. En la misma situación que este funcionario hay otros 107 policías locales, muchos de los cuales tienen señalados sus juicios para las próximas fechas.

El policía que ha obtenido esta victoria judicial trabajó en turno ordinario el martes 17 de mayo entre las tres de la tarde y las once de la noche, en la zona de la Alameda de Hércules, pero tuvo que reforzar la primera parte del turno de noche haciendo cuatro horas extraordinarias. Trabajó entre las once de la noche y las tres de la madrugada en un punto de corte de tráfico en el puente de San Telmo. Igualmente, realizó otra jornada laboral al día siguiente, el miércoles 18, el día que se disputó la final. Estuvo de dos de la tarde a diez de la noche en un punto de tráfico en la avenida de Luis Montoto con la avenida de la Buhaira. Al terminar este turno, realizó cuatro horas extra más en el puente de San Telmo, donde estuvo entre las diez de la noche y las dos de la madrugada del jueves 19. Realizó, por tanto, ocho horas extraordinarias que el Ayuntamiento no le había abonado.

El abogado del agente presentó un informe de la Jefatura de la Policía Local que detalla que "se realizaron efectivamente más horas extraordinarias de las autorizadas, con motivo de nuevos eventos inesperados y sobrevenidos, que fueron comunicados por parte de la organización de forma repentina, con escasas 48 horas de antelación". A todo ello, alegó el representante jurídico del sindicato CSIF, "deben sumarse las distintas circunstancias acontecidas durante esos días, que supusieron el extravío o la ausencia de recepción por parte del servicio competente de los estadillos de control de asistencia realizados por los responsables del dispositivo, lo cual desencadenó las numerosas reclamaciones que se produjeron a posteriori". También se adjuntó una "relación fehaciente" de funcionarios que realizaron horas extra y no han percibido aún nada por ellas, que son 108 agentes en total.

En el juicio declararon como testigos tanto el agente que acompañaba al policía denunciante, como el que estaba al mando del mismo, que corroboraron que éste había llevado a cabo el servicio. Con estas pruebas, la juez dice tener "la convicción" de que el policía trabajó las horas que reclama, a pesar de que no estuviera incluido en el listado del Ayuntamiento, "ya que el mismo puede contener errores debidos al extravío" de los estadillos. Por ello, la juez estima el recurso del policía y condena al Ayuntamiento a pagar 239,76 euros más los intereses legales correspondientes.

El delegado del CSIF en la Policía Local de Sevilla, Santiago Raposo, explicó que "la Jefatura hizo un expediente para el abono de los servicios extraordinarios a una serie de compañeros, pero se olvidó de otros que también habían trabajado". Como consecuencia de ello, no se les pagó el servicio a estos agentes. "Han sido innumerables las veces que desde este sindicato se ha pedido, tanto individualmente por los policías como el sindicato en las mesas de negociación, que se pagaran esos servicios. La Jefatura reconocía que los policías habían trabajado, y elaboró varios informes admitiéndolo, pero el Ayuntamiento siempre se ha negado a reconocerlo. La Intervención puso reparo y dijo que el expediente estaba cerrado", indicó este sindicalista.

"Además, la Jefatura tenía autorizado un número limitado de horas extra y lo sobrepasó. Este era otro de los inconvenientes que ponía el Ayuntamiento. El trabajador no tiene que pagar la incompetencia de la Jefatura, que también reconoció que se perdieron los estadillos. Son cuestiones que no son achacables a los policías. No nos ha quedado más remedio que acudir a los tribunales para reclamar las cantidades a nuestros afiliados", añadió Raposo. "Como sindicato, nos parece una triste guasa que no se les paguen las horas a este compañero, cuando la Jefatura y el Ayuntamiento saben que se hicieron". CSIF pedirá al Ayuntamiento que no se celebren los próximos juicios y pague las cantidades reclamadas.