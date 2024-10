Un conductor de Tussam comparte el recorrido que hace cada día por las Tres Mil Viviendas: "Hoy vais a dar una vuelta en la línea 30"

Los tiroteos con armas de guerra en Las Tres Mil Viviendas del pasado 12 de octubre han generado una reacción en cadena. Esta mañana, la Policía Nacional ha realizado una macrorredada en el Polígono Sur, para la que se han desplegado más de 300 agentes. La operación se ha saldado con diez personas detenidas y el decomiso de varias armas y drogas después de que los efectivos registraran 16 domicilios.

El subdelegado del Gobierno, Javier Toscano, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tendrán este jueves una reunión, en la que el primer edil demandará previsiblemente más efectivos policiales para la ciudad. Sanz también ha planteado este martes que los trabajadores de las empresas municipales de limpieza y transporte, Lipasam y Tussam, no entren en las zonas más conflictivas de las Tres Mil si no es escoltados por la Policía Nacional. Al margen de la controversia vecinal que se ha levantado, un conductor del Tussam ha retratado el recorrido que realiza por este barrio cada día, a través de un vídeo publicado en su cuenta de X.

Este "shofe" del Tussam, que prefiere mantener el anonimato en sus redes sociales (@Un_Shofe), se caracteriza por sus mensajes siempre reivindicativos. "Como últimamente las Tres Mil Viviendas están en el candelero, hoy vais a dar una vuelta en la línea 30", dice a modo de presentación del vídeo. Esta línea, que da servicio todos los días entre las 06:00 y las 23:30 horas, parte de la Avenida V, en el Prado de San Sebastián, descinde por la Borbolla y se adentra de lleno en el Distrito Sur a través de las calles Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, la Avenida La Paz, Las Letanías y Esculto Sebastián Santos.

La drogadicción, un problema relacionado con la seguridad de las Tres Mil

Con música de western que acompaña irónicamente a las imágenes, el vídeo muestra las paradas habituales de la Línea 30. Cabe reseñar que la aparente tranquilidad se debe a que fue grabado durante la pandemia. Este autobús itinera por algunas barriadas de las Tres Mil, como Los Diez Mandamientos o La Oliva. Nada más especial sobre esta curiosa publicación, en lo que lo más interesante son los comentarios.

"Cierren la ventanilla y bajen la cortinilla lateral... Aunque no haya sol", escribe el chófer, con ánimo de explicar que los conflictos son algo habitual en esta parte de la ciudad. No obstante, matiza que en la actualidad no es ni "la sombra de lo que fue". "El problema actual es otro más peligroso: tener que llevar drogadictos con el mono o que nos atraquen con una jeringuilla", asegura, en alusión a los problemas de salud pública que afectan a esta barriada.

Vecinos de las Tres Mil lo ven una medida "discriminatoria" más

El portavoz de la asociación de vecinos Martínez Montañés, Rafael Pertegal, ha tildado de "barbaridad" la proposición del alcalde de retirar el servicio de autobuses urbanos de las Tres Mil. "Hay que recordar que aquí hay personas trabajadoras, no se puede criminalizar a todos los que vivimos en la barriada. No niego que haya un porcentaje elevado de delincuencia, pero también lo hay en otros barrios de Sevilla y no se plantea una medida como esta. Me parece surrealista", indicó este representante vecinal de Las Vegas y añadió, "el barrio está abandonado por todas las administraciones".